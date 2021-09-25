每周一次星期六上午和弟兄姊妹的騎行，已經延續了一年多，在這疫情 期間，騎行可以不斷，也是靠著有機會能夠出來呼吸一點新鮮空氣，所以大家都不願錯過每周一次見面的機會。

車隊騎完車之後，通常都會有一個午餐小聚。那天我問隊長要不要吃中飯？他說剛剛停在小公園吃了太多零食，好像不餓。我告訴他，今天有些新人，還有越野車的隊長難得回來，大家聚聚吧，他也答應了。於是我選擇在集合地點附近的一家上海餐館。一呼百應，立即來了十幾個人。

我怕餐館擁擠，即便是在五分鐘就可以到達的路上，我也預先打了電話去訂位。到達餐館，沒想到已經過了餐期，老闆只準備給我們一張大桌，而且說廚師兩點就要下班，要我們趕快點餐。

我和隊長刻不容緩，在隊員還沒到達之前便將午餐點好。當然少不了他們的超級好菜：小籠包、燻魚、香干馬蘭頭、魚麵筋、松鼠魚、生煎包、紅燒獅子頭、上海炒年糕、上海菜飯……，我和隊長他一句我一句的如數家珍，越點越多。最後當然還要加上一個上海名湯「醃篤鮮」。

正當我們以為結束點餐時，老闆說今天有紅燒原蹄要不要來一客？看著我們穿著騎士裝，滿頭大汗，想想我們這群人肯定是餓得半死，一定是吃得下去的。我和隊長兩人同聲應道，「好，來一客。」

接著騎士們一個個地到達餐館，摩拳擦掌準備用餐，沒有一個人問點了些什麼菜，來了就吃，連話都很少說，我連為菜拍照都來不及。我還在想，還說不餓呢！個個像個餓死鬼投胎！

吃完飯後，他們順理成章地把帳單 交給我，分帳完之後各個用電子付款送錢給我，我也忙著收錢。菜叫得有點多，大家也就分別裝著剩菜各自帶回家，忙乎了一陣子，吃飽了喝足了，全體站起來就走。

我才剛到家沒一會兒，電話就響了，是個生疏的號碼，但我還是接了。原來是餐館老闆打電話來說：「你們這群人怎麼跑得這麼快？我們員工到停車場，你們十幾個人全部跑光了。沒有付帳就走，對我們在疫情中的餐館真的是很困難。我們要付租金 ，還要付員工的薪水，能不能不要吃白食？」他說了一大堆話，我笑得肚子都痛了，這樣的事情我這輩子還沒有發生過。告訴他放心，我現在就回頭去付帳！

回去的路上，我覺得真是不好意思，讓餐館受到如此的驚嚇，準備多付一點他們壓驚費。我一走進去，老闆簡直不敢相信他的眼睛，我真的回來付帳了。我向他道歉，他也告訴我大家吃得開心最重要，還問我到底好不好吃？我說當然好吃，我也經常來買外賣的。

付完錢後，沒想到他還準備了兩盒小菜給我。他說：「都是我們的錯，這麼多員工都看不住一張桌子，是我們經營有問題。」我看那些員工低著頭，都不敢看老闆一眼。真是人間有情，我還多拿了菜回家呢！

我把則事件寫在臉書上，很多人都說我幸好沒有吃到九百五十元以上，不然可能就要負法律刑責。就連老美朋友也來笑我說，我怎麼沒有被關起來？我在想，如果我沒有在去之前打電話訂位的話，他要如何有我的聯絡方式？要怎麼找到我？豈不是就要損失幾百元美金嗎？鬼使神差，我打了一個其實不需要打的電話，是否一切都在冥冥之中早就已經計算好？