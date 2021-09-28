朋友中十之八九都有了孫輩，言談之間，時而道出個人不同的帶孫經驗。多數人帶孫是應允了兒女的需求而為，至於自告奮勇前往帶孫的也不乏其人。

縱觀上了年紀的朋友，有些在長期為兒女帶孫後，往往疲憊不堪，求去無門。也有因管教孫輩的標準與子女有所差異，或因兩代人習性不同，而發生摩擦者也時有所聞。還有些老人是依子女而居，沒有自己的住處，帶孫是順理成章的事，如與子女發生了糾結或歧見，只好強忍著不悅，但難免有寄人籬下的無奈。

我的一位大學同學一生勤勞能幹，在她的小外孫誕生後不久，女兒找到了夢寐以求的工作 ，她見父母皆已退休 在家，便央求他們幫忙帶兩幼孫。兩老認為既然有閒了，也為女兒如願以償返回工作崗位而感到興奮，便義不容辭地答應搬去女兒家幫忙帶孫。

他們竭盡所能為女兒一家打理上下，每天盤繞在三歲的長外孫及八個月大的小外孫之間，馬不停蹄地忙碌著。兩老毫無保留全心投入，為女兒女婿營造了一個無後顧之憂的安樂家庭。

起初的一年尚稱勝任愉快，經過兩個寒暑後，他們漸感心有餘而力不足。到了這把年紀，照顧年幼的小孩是很耗精力的，他們自知如今體力已大不如前，遑論這是每天固定的責任，不但疏忽不得，也無法任由自我放假，一旦承擔下來了，就是不歸路了。

幸好他們一向與女兒都是秉持著開誠布公的雙向溝通，因此也不諱言他們感到心力已漸困頓的事實。女兒體恤到父母畢竟年事已高，也能接受他們無法再繼續帶孫的苦衷。幸運的是，沒多久後，女兒也找到了合意的保母接任，可謂皆大歡喜。

如今他們兩老卸下了重任，回到自己的居處，過著悠閒自在的日子。當他們想念兒孫時，便與女兒一家相約互動歡聚，更能體會弄孫的樂趣！

另一友人夫婦則是因為兒子媳婦皆全職上班，家中原有的管家辭職了；一時正愁著找不到適當的人選替代，兩老愛孫心切，於是主動熱心扛起這一重擔，匆匆趕去接任。

在他們不辭辛勞的照料下，一切尚稱和諧平順。未料去年底因孫子不慎摔倒，兩老防護不及，孩子一頭撞上餐桌一角，鮮血直流，他倆見狀驚嚇不已，趕忙送醫院，結果傷口縫了四針。

兩老驚魂甫定，雖自責不已，然而兒子在情急下，不分青紅皂白，口無遮攔地說了幾句責備父母的重話，深深觸動了他們本已經疲憊又內疚的神經。頓時老母滿腹的委屈便順勢爆發出來了，當即埋怨這幾年來，戰戰兢兢地帶孫，比當年帶自己的兒女還要加倍小心仔細，就算沒有功勞，也當念及父母無私奉獻犧牲的苦勞。這一意外，多少挫傷了兩老原已憔悴的心。

事後兒子為自己的失態而鄭重向父母道歉，請求原諒。即使他們不計較兒子的無心之言，兩老也著實感覺到他們的體力已是今非昔比，反應也不如往常俐落，認為是卸下重擔的時候了。

在與兒子媳婦商量後，便決定擇日雙雙收拾行李，打道回府。他們說今後當好好享受晚年含飴弄孫而不帶孫的清福了！