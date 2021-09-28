圖／曾華容

我家有文竹、武竹、南天竹及翠竹等多年生草本植物，分種在後院各角落。

這些有「竹」字的植物，並非同宗同族，卻在我家巧遇而且共榮枯。其中以葉扁平狹長、花朵秀麗又纖細的武竹繁殖最快，而且有個陽剛的名字，讓人以為它是挺直又高大的植物，往往被它的花名誤入迷思，以貌取人，失之子羽。

在後院泳池右邊的紫薇樹幹下，垂懸著一大叢武竹。春末夏初時開出迷你小花，微微散著香氣，在它狹長扁平翠綠的葉片襯托下，細小的白色花朵帶點淡桃色，在鏡頭下卻無比的秀麗，甚是顯眼。夏末初秋時，青綠色的小果子，一粒粒垂掛在長莖上，就像綠珍珠，令人喜愛。隨著季節的更換，果子在冬天漸漸轉紅，鮮艷欲滴格外引人注目。

武竹是多年生草本花卉，又稱垂葉武竹、天門冬，原產地南非 。四季長綠，喜陰涼忌強光。葉扁平細長，莖直立或垂懸、有刺，根部有肥厚的塊莖，是一種常見的百合科天門冬屬多年生半蔓性草本植物花卉。天門冬屬植物約有三百種，除美洲外，遍布全世界溫帶至熱带的各地區，既可觀花賞葉，又可以觀果聞香，越來越受到人們的喜愛，市場前景正看俏。

秋冬百花凋殘落葉遍地時，武竹仍一枝獨秀，讓庭園充滿生機。但美中不足的是到處竄長，分枝多小枝呈十字對生，有刺，一不小心就會被刺痛。它的繁殖力特強，尤其更愛藏在陰涼處，花叢中、樹牆下……，冒出一簇簇武竹長莖，感覺突兀有侵占他人地盤的不順眼。植株的地下根長著許多狀如長隨圓形的塊根，可以儲水，平日不需澆太多水，不失為懶人花園裡的最佳配角。

武竹植株常綠，造型秀雅，常被用來做盆栽、吊盆、切葉及花壇種植用。也很適合用來布置會場，切葉用來做花籃、花圈。中醫稱武竹為天門冬，是一種藥材有滋陽潤燥、清火止咳的功效。

每種植物都有它的獨特性，像夾竹桃外表豔麗卻含劇毒，但有人愛其香味及色彩。武竹有刺，到處亂竄長，經常冒出長莖在花叢外，有礙觀瞻，但卻有人欣賞它纖秀小花，扁平細長的綠葉及微香。人各有志，人各有所好，只要懂欣賞，何妨不也種幾株。