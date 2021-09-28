牛肉乾曾經是最喜歡的零食之一，放在辦公室的抽屜裡，時不時吃一塊，有嚼頭，越嚼越香。後來出了國，最初落腳在加拿大東部的一座大學城，全城只有一間很小的華人超市 ，連新鮮豆腐都沒有，何況牛肉乾。

有一天，先生興高采烈地說，他在西人超市看到了牛肉乾，便買了回來。急不可耐地打開品嘗，牛肉乾如橡皮筋一樣，嚼不動，咬不爛，味道奇怪，難以下嚥。我調侃此牛肉乾不是用來吃的，是專門用來鍛鍊牙齒咀嚼能力的。

時光流逝，慢慢適應了異國生活，也漸漸淡忘了牛肉乾。

後來定居在遍布華人超市的大都市，可以時而買到牛肉乾。先生又說這些牛肉乾飄洋過海，加了不知多少的防腐劑、添加劑，總之不是健康食品，盡量少吃。所以每次吃牛肉乾時，總有一種在吞噬化學材料的不舒適感。特別是有一次真的碰到變質變味的牛肉乾，於是徹底放棄了牛肉乾。

在之後的很長一段時間裡，幾乎與牛肉乾絕緣。

庚子年間，新冠病毒橫掃全球。被迫居家半年有餘，中外的抗疫專家們一致強調為了增加免疫力，一定要補充足夠的蛋白質，而牛奶和牛肉是首選。於是，一年多來，吃掉的牛肉遠遠超過過去幾十年的累積，醬牛肉、烤牛肉、牛排、牛肉餅、牛肉丸子輪番亮相。

其實我一直不太喜歡吃牛肉，但是有鑑於防疫需要，特別在每次登機飛行前，總是強迫自己吃足牛肉，似乎吃進去的每一塊牛肉都變成了勇猛頑強的抵抗勇士 ，它們凝聚力量全力抵擋病毒的攻擊。而我，也猶如子彈上膛準備就緒的戰士一樣走上戰場。

所有做過的牛肉品種裡，最難以掌握火候的是烤牛肉。經過屢做屢敗、屢敗屢做的一番嘗試後，終於總結出了一套烤牛肉的經驗之談。

首先是選料。牛肉一定要選夾帶一些肥油的肉，這樣在烤製過程中，肥油慢慢滲出，牛肉不至於太乾。洗好的牛肉先控乾水，再用seasoning salt、黑胡椒、cowboy seasoning & Rub、孜然粉等佐料，均勻抹在牛肉上。然後密封，放置冰箱過夜。烤箱設置三百二十五華氏度，烤一個小時。

香氣從烤箱的縫隙裡飄出來，瀰漫滿屋。出鍋後，牛肉滋滋冒著熱氣。切一塊，軟軟嫩嫩，味道足，非常好吃。

由於一次烤的比較多，剩下的涼透後，切成細長條，放進冰箱，可以冷藏也可以冰凍。以後再吃時，先在微波爐裡加熱幾分鐘，由於微波爐吸乾了牛肉中的水分，吃起來乾硬。又嘗試把烤牛肉放在菜裡燉一下，卻又稀釋了原有的味道。

某日，在入微波爐之前，隨手拿出一塊吃了。結果嚼起來有滋有味，軟硬合宜，味道足，竟然品出了昔日牛肉乾的味道。那一刻，記憶裡的牛肉乾回到了久違的舌尖。自製牛肉乾也正式登上了自家食譜 。