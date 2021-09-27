看到網上傳來NBA一度的模範家庭、金州勇士 當家球星柯瑞 的父母在六月宣布：「經過過去一年深思熟慮，我們決定結束我們的婚姻。」就像不久前，聽說微軟創辦人比爾蓋茲宣布離婚一樣驚訝，再而思，其實這種少年夫妻老來「絆」的現象，早已屢見不鮮。

人過三十五，性格基本定型，不易改變，過去為了孩子，能忍則忍，將計就計；等到兒女長大，隱忍了一輩子，再也不想遷就下去。就算不辦手續，婚姻也名存實亡，兩老各據一方，不是一個在台灣 ，一個內在美；就是一個住兒子家，一個住女兒家。

有一次接到老友打來的電話，談起老公就有氣，整整抱怨了一個多小時，還說羨慕我形單影隻，逍遙自在。

人都不完美，都不耐久看，夫妻之間的感情就像銀行，若是只提不存，遲早要歸零。看到最近家園版有篇文章「愛是需要鼓勵的」，不禁想起我懷老大時，一次晚餐交談，突然為外子一句話，無名火上來，吃完飯也不等他陪我散步，就逕自出門。

走著走著只覺得，後面有人在跟蹤，回頭一看，孩子的爹就在燈火闌珊處。我試著轉到小巷甩開他，他亦步亦趨，跟得更緊，我沒好氣地問他：「你幹嘛老跟著我？」他說：「誰規定只准你在這兒走啊？」後果可想而知，兩人手牽著手把家回。

有個牧師曾經提到，一次跟師母嘔氣，拿起棉被和枕頭，就準備當晚在書房沙發上過夜。

等他洗完澡要和衣躺下時，發現師母竟然已經先睡在沙發，他說：「這是給我睡的，你在這兒幹嘛？」師母說得好：「不可含怒到日落，你睡哪兒，我就睡哪兒。」冷戰自然就此結束。

還有個牧師提到，有次也是準備跟師母冷戰，對師母的問話，不是相應不理，就是單字簡答，師母想打破僵局，趁他下班進門前故意躲在門後面，牧師回到家，四處不見人影，反而著急起來，師母這才適時現身，雖然嚇了牧師一跳，卻也因此相擁和好。

行文至此，不禁想起席慕蓉的一句詩：「假如人生像一條疾駛而過的列車，快樂和憂傷就是那兩條鐵軌，在我身後緊緊相隨。」夫妻兩人同行，快樂加倍，憂傷卻是減半，因為有難兩人同當。