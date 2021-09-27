某天路過一家華人超市 ，心血來潮進去逛逛買點青菜，順便到熟食區買便當。

這家超市一個餐盒限定只能有兩樣或三樣菜，而三樣菜比兩樣菜多一元。排隊輪到我時便向服務員說：「我要兩個便當各三樣菜」，服務員凝視著我遲疑了一會兒，我以為她沒聽清楚又說了一次，她快速地環顧四周若有所思，沒再正眼看我，專心低著頭小聲說：「就兩樣」，我想也許因為大家都戴著口罩，沒法在第一時間準確交談，於是趕緊說：「不！我要三樣！」眼見她完全不予理會，若無其事地繼續填裝手中的餐盒，這下把我急了，印象中這個服務員是會說中文的呀！我從中文轉換成英文補充說明。

待人潮漸漸散去，我的兩個餐盒已蓋上蓋子擺放在櫃台，服務員終於開口解釋：「現在疫情 時局不好，幫你省點錢，多一樣就多一元，剛只給你兩樣菜，但我有給你多裝一些，分量跟三樣差不多。」向來喜歡吃蔬菜的我，心想不給我肉類主菜，隨意多給我一樣青菜也行，但在服務員為我設想的前提下，似乎也只能默默領著已經貼好價格標籤的兩個餐盒去結帳。

幾周後在外面辦完事情，恰巧又經過同一家超市，按照慣例採買日用品和蔬果後便到熟食區排隊，發現這次的服務員與之前不同。

當天頗熱我食欲不佳，於是內心打定主意：為了避免吃不完浪費，這次就少點一樣吧！不久後輪到我走上前去點菜，我說：「兩個便當各兩樣菜」，眼見服務員拿起要裝三樣菜的最大盒子，我立即再重複一次我只要兩樣，她沒等我點菜，已先幫我選好一道菜放入盒裡，然後才抬起頭詢問：「小姐，另外兩樣要什麼？」我說：「我只需要兩樣菜，可以麻煩你幫我換盒子嗎？」

她向我打量了一下，然後眼光轉向我身邊的兒子說：「現在疫情情況不好，要給小孩多吃點比較健康。」我自顧自地嘀咕著：「天熱吃不下，擔心再拿去冰就不新鮮。」服務員苦口婆心接著勸我：「才多一塊錢就別省了吧！身強體健才能對抗疫情。」那天回家後，心存感恩地把那豐盛厚重的飯盒拚命吞下去。

因為疫情的關係，前陣子家裡附近的另一家華人超市，已經沒有提供任君裝滿塞爆一個餐盒只要八點九九元的服務，希望疫情穩定之後能重新開張。想起台灣 的自助餐，許多店家經常有琳瑯滿目幾十道菜，讓人垂涎三尺，分量、菜色都可以自己拿捏，用秤重的方式算錢，能根據過去吃多少的經驗來為當下的心情和腸胃做最好的選擇。因為疫情的關係，聽說現在服務與菜色一樣好，只是有些店家人力縮減，物價上漲了不少。