老年公寓幾乎是被林木四面包圍，大院裡環境優美。一年中春去夏至秋臨，總是鮮花耀眼，色彩斑斕，花香四溢。多個品種的紫薇花樹奔放盛開，矮一層的灌木叢花，地面上花草品種很多。隨著季節變換，這些花接力般的此處凋謝彼處盛開，延續不斷，沒有空白。放眼環視，美不勝收。

即使是在雪虐冰饕的嚴冬，那些離地面幾寸高的小花仍是五顏六色。特別是那種深紫色、深藍色、深紫紅色、深紅色的色調，也許只是在冬季才特有，春、夏、秋季是見不到的。小花在白雪的襯托下更顯得榮貴華麗。

在群花比美的氛圍裡，還另有兩種似花非花，構成及表現簡單的美，也格外引人注目。

一種是橡樹，它原本不是花樹。但在今年春末的一天，它那根深葉茂的樹冠上一些枝條頂端的那一串樹葉突然開始逐漸變枯萎了，呈現出棕黃色、或棕紅色，猶如樹花。如果戴上墨鏡來欣賞，還真會把那些枯葉當成棕紅色的花。

這景觀令人非常驚奇，議論紛紛，奇怪，為什麼往年沒有這樣的情景？一個沒有確切正式公開的說法是：今年開春，一種在地下隱蔽了十七年、個頭不大的蟬，一下子都鑽出來了，據說整個美東地區多達三百億隻。它們脫殼而出爬到樹上，不知是經過了物理還是化學的作用，才使得橡樹變成了這副模樣。不過這種裝扮成樹花的美，卻是很真實的。

還有齊胸高的茅草，一簇一簇地點綴在大院的各處。這是一種多年生草本植物，春天嫩芽從枯萎的根裡冒出來拔節往上長。每一簇茅草都是由無數根細細地、圓滾滾地、既挺拔又柔軟的單株草組成，嫩綠茵茵惹人喜愛。在暖融融的春光裡，被徐徐春風吹得緩緩飄擺，此情此景隱喻了濃厚的詩意。我在院裡散步時，往往不是駐足凝視它的美姿，就是路過時多看上幾眼。

茅草沒有花的耀眼與艷麗，其出身也是低微的，原本生長在荒原野嶺，一歲一枯，普通得不能再普通了。我之所以仍然欣賞它讚美它，是因為它能夠為人所用，造福於人。現代以前的先輩們，世世代代蓋房燒柴，離不開它的貢獻。當前它又是美化環境的優選植物之一，說它是植物界的模範，也不為過。

簡言之，簡單也是一種美。