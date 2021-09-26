大兒子轉眼間進入大學已經兩年了，即便在我又「蒼老」了兩歲的同時，他卻「如願地」變得更成熟了。

猶記得當兒子還在讀高中的時候，也許我們做父母的真的是讀不懂他「少年維特」的煩惱，抑或他自身體內「荷爾蒙」在作祟，起初我們的衝突頻仍，家中的火藥味相對地濃郁。但是太座和我最後只能選擇避讓，秉持「視而不見」的「阿Q作風」，畢竟兒子方是主導自己未來生涯之人，我們夫婦的一個轉念才讓情況好轉。

在學校內，兒子不掩其調皮搗蛋的個性，結果在關鍵的十一年級時，因捉狹打鬧引發的行為不檢嚴重違反校規，被當天的英文代課老師糾舉到學校辦公室內，兒子還大言不慚地對我說，如果是原本的英文授課老師，肯定會放他一馬。而按照學區 的相關規定，兒子的情節最嚴重處分，是要被分派到所謂的替代學校（Alternative School）去接受隔離教育 一個月。他在同儕間多番打探「替代學校」的細節後，始驚覺情況不妙，這下方知事態嚴重了！

隨後的發展，是作為父親的我「責無旁貸」地出馬，依學區規定在兩周內提出「抗告」。在經過與助理副校長、行政副校長和校長的三回合逐級升高談判後，最後換得將兒子在自個母校內執行兩周全天隔離（In-School Suspension，ISS）的懲處。

兒子對這個差強人意的判決很是開心，殊不知我這位狀似「養子不教父之過」的父親，在難熬的近三周內，頻頻與辦公室內的老美同事進行沙盤推演，記錄下討論重點，再回家與太座模擬談判的攻防，還廣泛上網去找尋全美各地類似的案件處理新聞。並在談判間動之以情，希望校長副校長們以「幼吾幼以及人之幼」的同理心相待，從輕發落。最後還打了電話，到我們選區的州參議員和州眾議員 的辦公室，先行備案以作為情況惡化時的外援之用。

所幸這起「意外事件」圓滿落幕，沒有過多影響到兒子的心情，後來也憑藉著他自己的努力，及妻子與我退讓隱忍，他很歡喜地被心儀大學的機械工程系錄取了。

當兒子甫進大學時，太座和我苦口婆心地勸說，用心學習每門課程，好維持較高的平均成績GPA，可以預留轉系的餘地，方便給自己多一項選擇，他並不置可否，直說自己有自己的打算。

不料在新冠病毒橫行前，與校園中一名女同學一番不經意的閒聊，竟然激起了他的昂揚鬥志，開始認真關注轉系的準備，成功地於去年暑假轉入電機電腦工程學系，真讓我們一家喜出望外，我還與太座打趣，「有了媳婦忘了娘」（雖然八字還沒一撇）這句話還真受用呢！

這個暑假，他有幸獲得了一份網路安全公司暑期實習工作，不但使自己賺得兩個月的薪水，也開始提早磨練職場的經驗，真是一舉數得。而他於新學年開學前待在家中的數天間，我發現他更顯自信了，也開始對父母親的苦心懷有感恩之心。

所謂「人不輕狂枉少年」，希望兒子過往「不成熟」的體驗，均能化作未來的養分，滋養他在人生旅途上所需要的智慧和勇氣，加油！