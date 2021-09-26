八月下旬，熱帶風暴襲擊美東，帶來大雨，導致許多住家進水。A君的朋友S先生搬去南方，仍留著紐約 的房子，現在年紀大了，身體不好，無法常回來。房子空著，兩天豪雨，S先生請A君幫忙查看一下，並說前院的無花果樹因風雨來襲，果子恐已掉滿地，樹上應還有些，要A君摘取，免得爛了可惜。

多年朋友，A君義不容辭前往查看，發現屋頂多處漏水，怎麼辦？S先生請A君幫他找工人維修，A君重情重義，助人為樂，繼續為此事奔忙。瞧見無花果樹上果然仍有些果子，他隨手摘取些，還分享給我們，因是現摘，滋味特別香甜。

一位C老太太，先生過世多年，兒子在外州，她獨居於紐約，距離A君母親的住所不遠。前幾年老太太被診斷出罹癌，且是末期，A君悲天憫人，愛屋及烏，去探視母親時也經常去探望老太太，安慰她。化療初期，老太太非常難受，胃口全無，A君去看她，她說想吃台灣的蜜餞。當時正值聖誕假期，天色已晚，A君頂著風雨嚴寒，跑了好幾家法拉盛華人超市 ，買了一堆蜜餞給她。老太太有事只能找A君幫忙，A君也不辭辛勞，一定替她辦到。

郊外住著一位H大哥，一切事務均由太太打理，生活原本安定，但天有不測風雲，太太突然罹病過世，他一時不知所措，生活機能失調，欠了一堆卡債，也未按時繳付房貸。後來銀行要拍賣房子，警察上門趕人，他緊張地跑來找A君。A君嫻熟法律，幫他想盡辦法，折衝數回，最後說服銀行，讓H在外州就業的女兒買下房子，化險為夷，H才不至於流浪街頭。

A君敬老尊賢，尊師重道，社區有位德高望重長輩，子女不在身邊，A君總是說「有事弟子服其勞」，經常登門探訪，帶去養生補品，代勞瑣事，噓寒問暖，畢恭畢敬。在這人心不古，世態炎涼的時代，他是濁水中的一道清流、淙淙有聲。

A君以其法律專業服務社區數十年，熱心公益，扶弱濟貧，有口皆碑。

他看盡世道之起落滄桑，深知移民之辛苦無奈，本著「人溺己溺，人飢己飢」的同情心，幫助過無數小販商家升斗小民解決難題。即使已是退休 年齡，仍日理萬機，無暇休息。

問他何不退休？他說需要幫忙的人實在太多，他們大都英文不好，法律知識不足，他們真實需要幫助，他不忍退休。即使新冠疫情肆虐，他仍聞聲救苦，奔波勞碌。他有的是良心與熱心，助人常不求回報，我稱他是人間土地公，是我們華人社區的一個寶。願他身體永遠康健，繼續造福更多同胞。