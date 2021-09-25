暑假快結束時，循例想帶兒子去遠足，為這個暑假畫下完美的句點。正巧，今年剛學會駕駛，便想著要開車帶兒子去鹿湖（Deer Lake），為此我苦練開車好幾個月。好不容易對駕駛上路有點自信，便嘗試自己開車去鹿湖，結果因為太害怕，常常開到一半就又掉頭開回家。就這樣，試了好幾天才抵達鹿湖。

最後，我終於有把握能夠一氣呵成地開至鹿湖。然而天公不作美，接連幾天陰雨，這使得駕駛路上又多了個變數，於是我決定等待更佳的時機。

翌日天未亮，我就迫不及待地走到院子查看天氣狀況。雖然太陽尚未升起，但天已經亮了，我興沖沖地搖醒睡眼惺忪的兒子，「走，我們去鹿湖！」，兒子立刻清醒。我佩服他瞬間清醒的本事，不得不承認「玩」有著讓小孩子難以抗拒的魔力。

在陰暗的天空下，我如履薄冰開著車，一路上車輛稀少，突然有種世人皆醉我獨醒的感覺。

我想到上次開到鹿湖，開了好像半個鐘頭之久，於是拿出事先準備好的玩具給兒子，以打發車上無聊的時間。不知是否自己的駕駛技術突飛猛進，還是一路暢行無阻，我竟然十分鐘就抵達目的地。

我們興奮地下車，清晨的鹿湖與平日十分不一樣，當大部分的人仍在睡夢中，鹿湖的小動物們已經十分忙碌了。湖畔有難得一見成群的大雁，和寶藍色尾巴的鴨子，牠們有的單腳舉起在沙地上小睡，有的揚首振翅，有的在湖面悠哉地游水。牠們身邊還有些許垂釣客，一動也不動地耐心等待魚兒上鉤。垂釣客和鳥群和諧地打成一片，渾然天成地融入鹿湖的風景之中。

我拉著兒子的手走入樹林，沿途看到湖面上一大片的荷葉及含苞待放的荷花。我告訴兒子自己曾在荷葉上看到大烏龜，我們努力地眺望湖面，也許是清晨露重，我們始終沒有尋到牠的蹤跡。當我們轉身離去時，我看到在樹林遠處冒出屋頂的木屋。啊！那個童話般的小木屋！那曾是我夢想中的結婚場所，從什麼時候開始，我早已遺忘掉那個少女時期的遺憾？

我拿起照相機，紀念性地替那個童話木屋照相留念。我告訴兒子那是一個餐廳，兒子奇怪地問：「你怎麼知道？」我笑而不答。我心滿意足地望著兒子在樹林間的木道上一跳一跳遠去的背影，原來生活中許多曾經在意的事，在未來的某一天，不知不覺變得雲淡風輕了。

我再一次望向綠色的湖水與遙遠的天際連成一線，頓時覺得海闊天空。我不知道這樣的感動是來自鹿湖天寬地廣的景色，還是因為我終於征服了駕駛的恐懼，又或是對曾經的執著一笑置之？也許三者都是。在鹿湖大自然的洗禮之下，我有了許多新的啟發，我心懷感激地帶著鹿湖的點化，和兒子一起重回凡塵俗世。