寄居美國多年，旅遊過美國境內不少名山勝水，也到過多間薈萃人文的美術館、博物館 ，不過，我從來沒把總統圖書博物館放進拜訪清單中。其實我是在多次「不得其門而入」之後，才對總統博物館產生興趣。

這兩年新冠疫情 蔓延，我幾次出遠門都是為了陪兒子開車。連著兩年，兒子都有暑期實習，家與實習地點距離遠，單程開車要兩三天，不想他一人單獨長途駕駛，我總會和他輪流開車來回。

去年，兒子在密西根湖畔的小鎮實習，大湍市（Grand Rapids）離湖濱小鎮只有三十分鐘的車程，無意間發現大湍市有個福特總統圖書博物館，之前沒去過總統圖書館 ，現在又剛好近在眼前，我們就決定去看看。

不過我們很快就嘗到閉門羹的滋味，因為疫情，福特總統圖書館關閉，暫時不開放迎客。我對總統圖書館的第一印象，就是來訪不遇。

今年五月，又陪兒子開車到德州實習，周末我們晃到德州大學奧斯丁分校，意外發現詹森總統的圖書館就在校園內。這麼巧！選日不如撞日，我們直接往總統圖書館前進。

沒想到，在全美接種新冠疫苗的人數過半，疫情已趨緩，各州的展場商場都已陸續解封之際，詹森總統圖書館仍然謹慎防疫，不開放迎客。我們只好在館外走一圈，算是來過了。

原本我對總統圖書館沒有任何偏好，因為一再錯失拜訪的機會，反而漸漸對它產生好奇，它是怎麼樣的展館？

轉眼到了八月，兒子結束實習，我飛到德州，準備和他一起開車回家，途中計畫停達拉斯觀光兩天。事前搜集資料就注意到，達拉斯有小布希的總統圖書館，有對遊客開放，母子倆二話不說，立刻將它排行程中，上網購票。被總統圖書館吊胃口足足吊了一年多，這回終於可以入內見識見識。

哪知人算不如天算，萬萬都想不到，因為疫情又轉嚴峻，小布希圖書館再度關閉，而且不早不晚，就在我們打算前往的那天開始不接客。這也太巧了吧！

就這樣，我和總統圖書館接二連三錯身而過。話說沒去過的地方最好玩，搞得我對總統圖書館的興趣越來越濃烈，心想：下一次我一定要參觀成功。