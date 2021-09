此貓王是始祖Elvis Presley的模仿達人,多年前頭一回遇見他們,就是在小鎮的夏季戶外音樂會。往後每年盛夏時節,我們總會興奮地趕赴一場貓王模仿秀,欣賞那些惟妙惟肖的表演者,穿戴裝扮似真似幻,唱作俱佳,重現貓王唯我獨尊的舞台魅力。

夏日炎炎黃昏後,公園的戶外音樂會是小鎮人氣最旺的休閒活動;走過春暖花開,我們翹首以待音樂盛宴的來臨。去年礙於新冠疫情 而停擺,今年再度開啟了這老少咸宜的娛樂節目,鄉親們終於能夠邁出緊張的疫情,享受樂聲悠揚在碧綠的大草原上。

每逢星期三晚上,居民扶老攜幼帶著涼椅或布毯,找個最佳視野的位置,或站或坐或躺,愜意地欣賞各類樂團的演出。為了迎合普羅大眾的興趣,參演團體多半以耳熟能詳的懷舊樂曲為主,於是經典搖滾、百老匯名曲、鄉村音樂、摩城(Motown)、爵士樂 、布魯斯等等輪番上陣,雅俗共賞,皆大歡喜。

其中最受歡迎的項目之一,就是眾所期待那熟悉的身影—以假亂真的貓王;他們前仆後繼,盡心傳承搖滾樂天王的傳奇,呈現舉世無雙的音符與風采。

來自美國 各地的模仿者看似約定俗成:身穿全白或全黑的緊身禮服,特大的領子筆直高挺,衣領前胸和長褲兩側綴滿閃閃發亮、大小不一的鉚釘與鏈條,搭配一條超寬腰帶和繞頸垂胸的圍巾;濃密的黑髮及醒目的鬢角相映成趣;體型通常是粗壯渾圓。

唱歌時,他們手持麥克風,身軀略為前傾,時而跨開大步抖動雙腿,時而左右扭動搖擺,做足了貓王的架勢。如此刻意誇張卻不矯揉造作的裝扮與台步,總會獲得滿堂喝采。台下觀眾看得目不轉睛,笑得合不攏嘴,用力鼓掌、高聲歡唱、即興起而舞之。

彷彿互有默契,模仿秀經常在樂隊的重擊敲打鼓聲中熱鬧展開;貓王闊步滑進舞台中央,再用低沉的嗓音問候大家,並宣稱很高興抵達這座美麗的城鄉。開場通常是他的搖滾成名曲「Jailhouse Rock」或「Hound Dog」來啟動歡樂的氣氛。

表演中途,他們常喜歡步下舞台,走向人群中,吟唱著「It's Now or Never」或「The Wonder of You」,偶爾還會握起年長者的手,一句句柔聲向她傾訴,逗她開懷歡笑滿面。接近尾聲時,若沒有唱起「Can't Help Falling in Love」,人群是絕對不會讓他結束表演的。散場時,觀眾多半意猶未盡,紛紛喊著「安可」,主持人就會提醒:「貓王已經離開了。」

老派搖滾歌手中,我對貓王也是情有獨鍾,畢竟年少初聽西洋流行音樂時,就特別喜歡看著他的照片,聽著他的歌聲;一首首節奏明快輕巧、旋律優美悅耳、音質醇厚樸實,尤其以他的情歌最為羅曼蒂克,那獨特的迴腸蕩氣直直打動心弦深處。彼時英文課堂裡尚未學過的單字:lonesome 、tender、suspicious……,都是先從他的歌詞裡學會的;朗朗上口之餘,少女情懷的我頗為沾沾自喜。

來到美國時,貓王早已離世,僅能從影片裡觀賞他獨一無二的表演風貌。無意中邂逅了他的模仿者,從此年年夏日盡可能守在前台,開心地觀賞唱和。每一位達人都竭盡所能使出渾身解術,雖非原聲原唱,透過經典音樂,他們也能傳達出療癒人心的旋律與動力,我雖看過千百回也不厭倦。

坐在仲夏夜的寬闊草坪上,仰望無垠的星空,舒適涼爽的微風拂面而來,人們放鬆陶醉在動聽的歌曲中,不知天堂裡的貓王,是否滿意這些後輩們的表演?