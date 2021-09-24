此貓王是始祖Elvis Presley的模仿達人，多年前頭一回遇見他們，就是在小鎮的夏季戶外音樂會。往後每年盛夏時節，我們總會興奮地趕赴一場貓王模仿秀，欣賞那些惟妙惟肖的表演者，穿戴裝扮似真似幻，唱作俱佳，重現貓王唯我獨尊的舞台魅力。

夏日炎炎黃昏後，公園的戶外音樂會是小鎮人氣最旺的休閒活動；走過春暖花開，我們翹首以待音樂盛宴的來臨。去年礙於新冠疫情 而停擺，今年再度開啟了這老少咸宜的娛樂節目，鄉親們終於能夠邁出緊張的疫情，享受樂聲悠揚在碧綠的大草原上。

每逢星期三晚上，居民扶老攜幼帶著涼椅或布毯，找個最佳視野的位置，或站或坐或躺，愜意地欣賞各類樂團的演出。為了迎合普羅大眾的興趣，參演團體多半以耳熟能詳的懷舊樂曲為主，於是經典搖滾、百老匯名曲、鄉村音樂、摩城（Motown）、爵士樂 、布魯斯等等輪番上陣，雅俗共賞，皆大歡喜。

其中最受歡迎的項目之一，就是眾所期待那熟悉的身影—以假亂真的貓王；他們前仆後繼，盡心傳承搖滾樂天王的傳奇，呈現舉世無雙的音符與風采。

來自美國 各地的模仿者看似約定俗成：身穿全白或全黑的緊身禮服，特大的領子筆直高挺，衣領前胸和長褲兩側綴滿閃閃發亮、大小不一的鉚釘與鏈條，搭配一條超寬腰帶和繞頸垂胸的圍巾；濃密的黑髮及醒目的鬢角相映成趣；體型通常是粗壯渾圓。

唱歌時，他們手持麥克風，身軀略為前傾，時而跨開大步抖動雙腿，時而左右扭動搖擺，做足了貓王的架勢。如此刻意誇張卻不矯揉造作的裝扮與台步，總會獲得滿堂喝采。台下觀眾看得目不轉睛，笑得合不攏嘴，用力鼓掌、高聲歡唱、即興起而舞之。

彷彿互有默契，模仿秀經常在樂隊的重擊敲打鼓聲中熱鬧展開；貓王闊步滑進舞台中央，再用低沉的嗓音問候大家，並宣稱很高興抵達這座美麗的城鄉。開場通常是他的搖滾成名曲「Jailhouse Rock」或「Hound Dog」來啟動歡樂的氣氛。

表演中途，他們常喜歡步下舞台，走向人群中，吟唱著「It's Now or Never」或「The Wonder of You」，偶爾還會握起年長者的手，一句句柔聲向她傾訴，逗她開懷歡笑滿面。接近尾聲時，若沒有唱起「Can't Help Falling in Love」，人群是絕對不會讓他結束表演的。散場時，觀眾多半意猶未盡，紛紛喊著「安可」，主持人就會提醒：「貓王已經離開了。」

老派搖滾歌手中，我對貓王也是情有獨鍾，畢竟年少初聽西洋流行音樂時，就特別喜歡看著他的照片，聽著他的歌聲；一首首節奏明快輕巧、旋律優美悅耳、音質醇厚樸實，尤其以他的情歌最為羅曼蒂克，那獨特的迴腸蕩氣直直打動心弦深處。彼時英文課堂裡尚未學過的單字：lonesome 、tender、suspicious……，都是先從他的歌詞裡學會的；朗朗上口之餘，少女情懷的我頗為沾沾自喜。

來到美國時，貓王早已離世，僅能從影片裡觀賞他獨一無二的表演風貌。無意中邂逅了他的模仿者，從此年年夏日盡可能守在前台，開心地觀賞唱和。每一位達人都竭盡所能使出渾身解術，雖非原聲原唱，透過經典音樂，他們也能傳達出療癒人心的旋律與動力，我雖看過千百回也不厭倦。

坐在仲夏夜的寬闊草坪上，仰望無垠的星空，舒適涼爽的微風拂面而來，人們放鬆陶醉在動聽的歌曲中，不知天堂裡的貓王，是否滿意這些後輩們的表演？