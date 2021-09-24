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將心比心

肖文

回國探親與親人話家常時，妹妹給我講過這樣一件事：有一次在天寒地凍的年末，她去商店購買年貨，走在她前面的年輕女孩推開沉重的防寒大門，一直等她進去後才鬆手。當二姊道謝時，那個女孩對她說：「阿姨，我媽媽也和您年紀差不多，我只希望她遇到這種情況時，也有人為她開門。」聽到妹妹講的這件小事，在我心中升起了一股暖流。

移民美國幾年，幾乎天天都看到有人為緊隨其後的人拉門，更讓我感慨萬千。直到有一天，我遵醫囑去醫院抽血檢查，一個小護士為我連扎了兩針也沒有把針扎進血管，針眼旁出現了瘀血。

我對疼痛很敏感，正要叫痛和發牢騷，抬頭看到小護士急得滿頭大汗，手足無措，亂了方寸時，我才突然想到我也有個和她差不多大的女兒，正準備考大學學醫，也許在不久的將來，她也會有她的第一位患者，如果出現今天這種情況，我也希望有人可以諒解寬容並鼓勵她，更何況有「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的古訓言猶在耳……。

於是，我馬上安慰她說：「不要緊，我不怕痛，不要放棄，繼續扎針，我相信妳。」第三針順利地扎進血管，一連抽出了三小瓶血。小護士這才吁了一口氣，擦了擦額頭上的汗水，然後連聲說：「對不起，我是實習生，我真感謝您讓我扎了三次，這是我第一次給病人抽血，太緊張了，要不是您的鼓勵，我真的不敢再扎了！」打完針，我很高興地和小護士互道再見。

俗話說將心比心，如果我們在生活中經常有將心比心的感悟，就會對老人多一份尊重，對孩子多一點憐愛；會使人與人之間多一些寬容和理解，少一些計較和猜疑。特別在這疫情肆虐，仇恨亞裔事件不絕於耳的時候，我相信，只要像歌星韋唯在「愛的奉獻」中所唱的：「只要人人都獻出一點愛，世界將變成美好的人間！」

美國 亞裔 疫情

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