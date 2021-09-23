當年我陪先生在密蘇里大學讀博士，大學城裡的銀行正在招募櫃台銀行員，那時這種工作 都是高中畢業生去做的。大學城裡已經習慣了研究生眷屬找工作，我去應徵時，告訴甄選主管說我先生正在讀研究所，我馬上就被錄用了。從此我在銀行裡每天和鈔票、支票 打滾，當了好幾年的過手財神。

一九七五年的美國 ，不像今天凡事用信用卡，那時一般人都是用現鈔和支票，所以經常跑銀行，銀行裡最忙碌的人就是櫃台的行員。大部分的櫃台行員同事都是像我一樣年輕的學生眷屬，只有一兩位中年的美國婦女是大學城的居民，其中有一位叫瑪麗安的白人婦女和我成了好朋友。

那時候大學城只有一家中國餐館，賣的東西不外是糖醋咕嚕肉、芙蓉蛋之類的老式餐館菜。當瑪麗安看到我上班帶去的番茄炒蛋或肉絲炒洋蔥之類的普通食物，覺得非常有趣，當我請她吃一點這些菜時，她說我的家常菜比餐館的好吃多了，她想要跟我學做中國菜。於是約好了一個周末，我們一起去超市買材料，然後去她家，我實地教她做兩樣家常菜。

瑪麗安住在大學城的老區，那裡有安靜的街道，兩旁有高大的樹，每一幢房子都是獨門獨院的小房子。美國人一向講究個人隱私，平時上班相處，我只知道瑪麗安是寡婦，有一個女兒念高中。到她家和她一起燒菜，她才告訴我她的故事，叫我非常感動她的堅強。

原來瑪麗安和她的先生是高中時代的戀人，當她們一起念大學的時候，瑪麗安負擔不起大學學費，而退學去當超市的店員，她的男友繼續念書。後來他們結婚了，瑪麗安繼續工作幫助家用。

她的先生畢業後考上了律師執照，他們的生活才開始改善，瑪麗安想去完成大學學業，將來當老師。她的先生很支持她的理想，也鼓勵她去上學，沒想到這時候她卻懷孕了，她只好暫時先把照顧孩子放在首位，打算以後再回學校追求自己的夢想。

她的先生很能幹，當了兩年多的新律師後，公司邀請他成為合夥人。有天，他們夫妻去參加公司替他們辦的慶祝晚宴，在回家的路上，他們被一個沒有保險、無照、酒駕的人迎面撞過來，她的先生當場喪命，瑪麗安受傷非常嚴重，動了好幾次手術。她在加護病房生死未卜的時候，她的先生已經下葬了。

等她半年多後出院回家，她人生的路線又改道了。因為先生的事業才起步，沒有給她留下多少資產，因此她再次放棄了念書的夢想，得找工作，帶孩子長大。

我不知道在她嫻靜溫柔的笑容後面，有這麼辛酸的故事。我問她恨不恨那個酒駕的人？她說她早就原諒了那個人，因為記恨只會腐蝕她的身心，她要為自己和女兒好好活下去。我很佩服她那麼寬闊的心胸。

我們在銀行共事了幾年，有一天瑪麗安高興地告訴我，她要開始在銀行只做半職工，因為她的女兒已經可以自立，她要回去讀書了。不過她得從社區大學開始就讀，這樣學費便宜，上課時間也比較適合。

我很替她高興，她沒有被人生一次次的挫折打倒，她終將會達到她的理想。

先生畢業後，我們離開哥倫比亞城之前，我告訴不倒的瑪麗安，由於她的愛心和毅力，她將會是最好的老師。