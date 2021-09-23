三個月前，我們正式加入紐約市 立動物收容所旗下的寄養家庭行列。小貓伊迪是我們的現任寄養寶寶，牠背上是有條有理的深色虎斑，下巴、胸口和四隻腳爪卻是雪白，粉紅色小巧的鼻子加上粉紅色肉肉的腳掌，十足是個我見猶憐的漂亮姑娘。

小貓伊迪真是小，剛來我家時才九周大，一磅多一點，簡直小到可以放進上衣口袋。

資料上說牠原是流浪貓，是街貓媽媽的新生兒嗎？牠的兄弟姊妹呢？春夏之交收容所的網站上出現一波又一波的小小貓，我們沒空多想，先盡力照顧好伊迪吧！

領來幼貓專用的乾糧，伊迪立刻香香地吃將起來。再打開一罐貓罐頭，這可不得了，伊迪興奮得喵喵喵又叫又跳！從此我們知道小貓伊迪不但是個吃貨，而且是隻不吝喜形於色的貓。

伊迪能吃又能睡，隨時隨地睡，窗台、沙發、地毯都是牠的安樂窩。白天我坐鎮書桌在家工作 ，牠則就近休憩，有時候鑽進抽屜呼呼大睡，有時候在電腦螢幕和主機之間蜷縮安眠，有時候卻在我背後床上睡得四腳朝天。

興之所至，牠偶爾也會跳到我們的腿上小睡。這時我們總是受寵若驚，不敢擅動，深怕打斷了牠的好夢。看伊迪睡得像個小天使 ，真讓人頓時覺得天下太平，明天會更好。

然而也不免想起大女兒兩、三歲時，我正在忙論文，有一次她等我，等到趴在書桌下睡著，像隻小貓。一轉眼，女兒已經要離家上大學了。往事歷歷，不勝唏噓。

伊迪不睡的時候就忙著玩，我們丟出一顆錫箔紙花球，牠火速飛奔，一撲而上，再用嘴叼起亂跑，樂此不疲；給牠一顆軟木塞，牠用前爪滾來滾去，沒完沒了；我在陽台上澆花，牠跟著聞聞迷迭香、鼠尾草，再叼起一兩片落葉回室內慢慢欣賞。一分錢的硬幣、一小截鉛筆，牠都能翻來覆去，研究半天。

要是家裡出現紙箱，牠當然更要鑽進鑽出，跟自己玩躲貓貓。金屬茶几的一個垂飾，被牠當成拳擊袋；我彈鋼琴，小女兒彈電吉他，伊迪都要試試；再不然，牠也可以追著尾巴團團轉，現場表演小貓圓舞曲。

現在伊迪三個月大了，體重增加三倍，上衣口袋是放不下了，但是換算成人類年齡也只有四歲。

我不免想像牠長大之後的模樣：牠會變成千嬌百媚的淑女，飛簷走壁的俠女，還是神祕莫測的魔女？

網站顯示伊迪已有數起領養申請，收容所已在審理中，不知誰能得牠終身相伴？想到自己不能照顧伊迪一輩子，不禁稍稍黯然。然而人與貓有緣相聚，也是幾世修來的福分。照料呵護，直到能夠邁向生命的下一步，父母與孩子之間，也不過如此。我還是趁著伊迪還在身邊，好好地疼牠吧！