家裡有鋼琴的人家都知道，每隔一段時間要請調音師來給鋼琴調音，以免走音而不自覺。

去年我發現有一個琴鍵沒有聲音了，拖延了幾個月不見好轉，只好找調音師。本來我留了一張名片，可是就是怎麼都找不著，沒辦法只好上谷歌 查找，跳出來一個人名，經過聯絡他說他可以來做。

預約日期的前一天，他傳訊息說收費兩百元，要求現金給付。我那時真該直接回說那就不必來了。

第二天他依約前來，坐下來後喘息不已，差點把我嚇壞。不認識這個人，不該找四十分鐘車程來的，萬一有突發狀況怎麼辦？當初電話裡聲音聽起來很年輕，見了面看是六十幾歲了。然後打開琴蓋，拿出他的調音神器，一面敲打琴鍵，他的嘴巴聊著倒沒有停過。

奇怪，調音不是要用耳朵仔細聆聽嗎？他那麼愛講話，難道就完全靠那台機器測試就可以了嗎？我可沒有聽他彈音階或曲子喔！這個人聊東聊西，好像談話才是正題，後來外子從書房走出來，這位老兄問東問西更有勁了。

當我開始心疼找了個看起來不怎麼敬業的人來做工時，他說我的鋼琴跑音很嚴重，只能從十五度調到五度左右；至於沒聲音的鍵盤，要價三百，又是現金！我說一般人家裡不會放幾百塊現金的，調音錢可以給現，修理費另開支票 吧。

不到兩個鐘頭的工作 量，給他敲走五百塊，他好心說明年會提醒調音時候。

今年我在抽屜裡找到了原先調音師給的名片，趕快通知他來調音。如同以往，他說明大概要一個鐘頭，請保持室內安靜。事畢他收費一百元，這下該輪到我吃驚了，原來喊價可以差別兩倍之多！

差不多此時，去年的林姓調音師也給我傳來訊息：三角鋼琴收費一百七十元，直立式一百五十元，還幫我排了日期。好傢伙，當我是白痴，我馬上回話：不麻煩你了！