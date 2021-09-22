得知父親病情日漸嚴重，我再度搭上返台班機。人們常說歸心似箭，而我近幾年來卻是每每近鄉情怯。當出關時，看到四妹來接我，她告訴我父親在凌晨過世了，剎那間，淚水奪眶而出。

父親來自書香世家，一輩子抱著「萬般皆下品，唯有讀書高」的理念，他常說，學問是取之不盡的，所以他常鼓勵我們讀書上進，且親自督導我們的課業。

父親原本是流亡學生，抗戰時投筆從戎，雖然受戰爭影響未能完成大學學業，但終身勤學不輟。所幸在他軍職退伍轉業後，應聘至南部一家教會中學，自此之後，他如魚得水般，得以伸展其才能。

父親生命的另一個部分，是對故鄉及祖先的思念，每年過年時，就會想起當時身陷大陸的父母及弟妹們，而暗自掉淚。

當政府開放大陸探親後，父母親的行李中裝滿了滿滿的禮物，裡面都是送給親友們的禮物，第一次回鄉興奮代替了傷心。

後來，他多次前往大陸探親，並利用此時走遍大江南北，完成他對故國山水的思念。

父親和母親在戰亂中結婚，從小他們鼓勵我們追求更高的理想，讓我們為理想展翅高飛，卻從未要求任何回報，當他們老了、生病了，相信此時一定希望我們能承歡膝下，卻從未說出口過。出國多年，直到父母病痛時，我才能返鄉親侍湯藥，也幸虧此次，才得以在他們人生最後的幾年裡，把過去空白的光陰和回憶逐漸補回、銜接起來。

盼望多年的眷村改建大廈終於完工了，我陪他回新居裝潢，他將那幅多年的山水畫取出，懸掛在客廳一邊的牆上，四壁間垂掛著他那蒼勁有力的書法 ，整個客廳突然生動亮麗起來。我看著他獨自拄著拐杖，若有所思，感傷至極。可惜新居他只住了一個夏天，就因為癌症 復發而北上治療，再也無法搭車南下回家享受了。

父親過世後，我們整理他的遺物，在他的書桌上，一本泛黃的「朱子家訓」，是父親用來教導我們為人處事的道理，看似簡單，但道理深遠。孝悌忠信、禮義廉恥，書中全包括。父親藉此書中的道理教導我們：規規矩矩做人，實實在在做事，一生都會心安理得。

當他在病重時，仍殷殷告誡，期勉我們，往後沒有他的日子，要我們仍要遵循他的教誨，孝順長輩，友愛兄弟，好好做人做事。他在我們心中就像座大山，為我們擋風遮雨，是我們心中最堅強的支柱，如今無論發生任何事，我們都不會害怕，堅強的面對生命中每一個難關。

才建好的新家，父親沒有住多久，然而他留下的點點滴滴，樣樣勾起了回憶，想起了父母親在世時熱鬧的情形，父親的大嗓門、笑聲，偶爾夾雜著幾句京劇 ，這一切一切均已消失，代之的是寂靜。

花開花謝，秋去冬來，父母親墳上新草茂盛，人們會逐漸忘記父親這個人，但在我們的心裡，父母的愛永遠無法與我們斷絕。