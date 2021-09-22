天氣真有點熱，我信步走進一家小咖啡 館準備喝上一杯冷飲，涼一涼。這是一家小店，裡面擺了幾張小圓桌和一些椅子。

進到裡頭，我看到門邊的圓桌旁坐著一位老太。可能是因為某種傷病，她的背駝得厲害，坐在那裡臉都快挨到桌面了。我面對著她坐了下來，隔開兩張桌子。

「可憐的老太啊，」我心裡嘀咕，「她活著還能得到什麼？在過了人生的鼎盛時期之後，上帝為什麼還要讓人活得如此長久？」

我正在這樣胡思亂想，這時又進來一位老太，和駝背老太坐到一塊。很快，兩個人就興高采烈地說開了。她們回想起自己的童年時代，說到這家小咖啡館七十年來都沒有什麼大變化。時不時地，兩個人開懷大笑，渾身打顛。

我朝駝背老太又看了一眼，再朝牆上的鏡子端詳自己的尊容。我穿著一件髒兮兮的襯衫，老太得體地一身白，手指上戴著幾個戒指；我精神委頓，而她時而莞爾一笑，時而高興地樂開了懷；我湊湊和和地過一天算一天，而她有說不完的人生趣事去回想；她正和老朋友分享一天的快樂，而我卻憂慮人生易老。她的確老態龍鍾，但高齡並沒有把她摧潰。

離開咖啡館的時候，我還在想我那個愚蠢的命題：在過了人生的鼎盛時期之後，上帝為什麼還要讓人活得如此長久？不對吧，那個駝背老太不是比我還活躍，還機敏嗎？看來，高齡並沒有摧折她的心態，年齡和心態並不成反比，關鍵存乎一念之間。