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八月的藝術

孟悟

病毒就喜歡折騰人類，不知後面還有什麼花招。我是在五月份打完疫苗後出門，擁抱繽紛的生活，本以為從此開啟了自由旅程，誰能料到，病毒改良了武裝，又殺了回來。怎麼辦？待在家裡絕不是長久之計，必須有智慧地學習跟病毒長存。疫苗要打，口罩要戴，我們需要正常而謹慎地活著。

八月的紫薇開得燦爛耀眼。八月是藝術月，各種藝術節燦爛紛呈。一個周末，一家大型藝術工作室舉辦交流展，我所在的藝術協會會員可以申請攤位，把自己的作品擺出來，讓來來往往的遊人觀賞，若有畫商購買，那是最開心不過的事。開展期間還有樂隊助興，鼓聲和歌聲振奮人心。交流展的入口處擺放了口罩和消毒液。

我沒有申請攤位，但是去看了熱鬧，也給朋友捧場，購買他們的畫就是最好的支持。那家藝術工作室是由一家大型倉庫改建，沒有內牆隔斷，空間高，寬敞明朗。倉庫是藝術家的家園，好多人在裡面有自己的獨立空間。

一個畫家朋友告訴我，她家裡事情太雜，又是貓狗又是孩子，一個轉身沒注意，金毛狗就把顔料撲倒了，花花綠綠一片。如今有了工作室，效率高了，聚精會神才能出成績。倉庫定期舉辦交流展，她在裡面如魚得水，與同行切磋，跟畫商溝通，幹得春風滿面。

我知道，當全職藝術家真不容易，為了生存，什麽樣的活都要接。我記得上周看朋友的臉書，朋友要參加垃圾車的遊行活動，希望眾人前去捧場熱鬧。看了廣告，聯想起垃圾，我沒有賞心的歡喜。

那是一家垃圾公司的創意活動，讓藝術家們用畫筆和顔料，在垃圾車廂外面畫青山綠水、飛禽走獸，還有靈動活潑的卡通人物。垃圾公司給畫家付現金，報名者踴躍。

我想起紐約，在藝術家成群紮堆的地方，到處都看得到生動鮮亮的塗鴉，無論是在地鐵還是垃圾站，也算是城市的一道特別的風景。沒人付工資，藝術家們自娛自樂，亂塗亂畫。在美國，公共場合塗鴉是違法行為，所以他們只能偷偷摸摸幹，在月黑風幹的夜裡幹，抓住了，不是罰款便是坐牢。

既然有企業贊助塗鴉，藝術家當然積極響應。垃圾車就垃圾車吧，垃圾車穿行在城市的大街小巷，自己的作品也穿行在人們的視野中。藝術家們看得很開，垃圾車也是流動的藝術展。

城市街頭的壁畫，五彩繽紛，有主題，有積極的社會意義，算是正規的公共藝術。有時候是政府項目，若是資金雄厚，藝術家到手的報酬不低，但是工程辛苦，不僅要拚創造力，還得拚體力。八月的太陽落在頭上，他們搭著梯子揮舞畫筆，有時候是噴漆，還得戴防毒面具，幹得汗流浹背。

有的畫家不僅繪畫，還會雕塑和石刻，為了多接項目，各種技能都要上。那天在臉書上看朋友為一家私立學校搞的花園項目，又是焊接，又是電鑽，還要搭亭子和鋪路，跟工程師一般，應該說是藝術工程師。

我想起達文西曾設計過橋梁和教堂，米蘭的城市下水道，達文西不僅畫了最初的藍圖，最後還是由他監工完成。世人都知道達文西的「蒙娜麗莎」，但又有多少人知道他設計的水壩，至今在造福人類？

八月已經離去，記住了藝術家們的天才和辛苦創作，感謝他們對社會的奉獻。

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