秋天到，月亮又圓了。這是疫情 下的第二個中秋節，去年中秋我們忙著防病抗疫，天天關注疫情走勢的曲線圖，心和曲線一樣節節攀升，沒心情理會院裡的秋來春去，也顧不上月亮的陰晴圓缺。今年秋節不同，我們都打過疫苗了，疫情的風險好像也降低不少，大家開始有了心思，關注什麼時候芝麻開門，什麼時候可以飛回中國 。

超市裡的月餅早早就上市了，與往年相比，今年市面的月餅沒有特色。以往節日裡月餅品種十分豐富，可謂琳瑯滿目，像上海的杏花樓、廣州的陶陶居、北京 的稻香村、浙江的五芳齋，真是應有盡有，五花八門，進得超市就是不買月餅，光看看這些五彩繽紛的鄉愁，也能感到一絲親切，心裡似乎和月餅一樣甜。今年冷清很多，品種少，價格貴，讓人聯想到貿易戰，聯想到通貨膨脹。

上網搜尋，在Amazon找到了可心的月餅，取名很特別，就兩個字：回家！回家月餅來得正是時候，好吃不好吃不知道，但「回家」兩個字此時就很扎心，大難以後誰都想早點見到家人，和親友團聚。

我一下就買了好多盒，我要送給周邊這些海外的親友們。送給他們一盒「回家」，就等於送他們花好月圓；送他們一盒「回家」，就等於送他們咫尺天涯；送他們一盒「回家」，就等於送他們回家……，美好的祝福，那還不美出鼻涕泡來。

「回家」月餅是我中意的蛋黃椰蓉，我們家都喜歡。扒開月餅發現裡面藏著兩個蛋黃，又大又黃，油油軟軟的，一咬嘴裡有流沙，不但好吃名字也好聽。

蛋黃流進嘴裡，鄉愁卻流進心裡，覺得做月餅的商家確實可恨，越是回不去越是惹相思。不是嗎？兩個蛋黃寓意明顯，都說中秋這天有兩個月亮，一個很遠一個很近，有歌這樣唱的：「低頭看水裡，抬頭看天上，看月亮思故鄉，一個在水裡，一個在天上。」

現在回家可不簡單，大疫當前，世道變遷，以前那種一張船票十里煙波的太平盛世沒有了。如今關山重阻荊棘密布，回家不是路有多遠的問題，也不是雪有多大的事，而是領事館證明、機票認證短信、雙陰報告……，有人哭有人笑，世間亂象人心不古，不管舊船票、新船票，都難以登上那條回家的客船。

從去年初疫情開始我們就在等待，心裡一直有盤算，心想拿大半年鬧災吧，好歹十月可以回家參加大哥的七十壽辰，可失算了。後來又想再不濟總能趕上來年老母九十大壽吧，可天不遂願。今年四月母親壽誕時，我送回去的是一首詞「鷓鴣天」：「眾仙彩袖舞殷勤，堂上高坐老娘親，南山笑添九十壽，瑤台更向百年行。番邦雲，疫難靖，四郎無路煙水萍，夢裡醉飲蟠桃宴，酒醒何處表寸心。」

孤寂的時光日復一日，近兩年，院裡的石榴紅了一茬又一茬，月亮圓了又缺，缺了又圓；從去年秋天等到今年春天，再到今年的秋天，一個回家夢，一年冬和夏。抬眼看去，滾滾紅塵沒有盡頭，發給朋友的短信是這樣調侃的，高樓望斷情有獨鍾，盼來盼去盼不盡，天涯何處是歸鴻。