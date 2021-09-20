眼看著女兒長大成人，學業有成，成家立業，結婚生子，生活安定。只是有了孫女之後，他們一家三口還住在租賃的房子裡，於是打算買一棟自己的房子。

女兒從小就很有主見，女婿一切都聽女兒的，典型的妻管嚴。幾年前的一個周末，女兒突然打電話來，說他們看上了一個房子，地點和價錢都不錯，離我們家也不遠，大概二十英里。她和女婿已經決定要出價了，在出價前讓我們看一下。我們夫婦兩人在美國 已經三十多年了，也擁有四、五間房地產 ，在房屋買賣上多少比女兒女婿有點經驗。

那天是星期六，在去看房子的路上，女兒興高采烈地描述著那個房子，兩千八百尺，四房三浴，後院挺大的，還有三棵大樹遮蔭，聽起來很不錯。

一進門看到房子保養得還可以，廚房、睡房、洗浴室都維護得不錯。還有一個給小孩子玩耍的房間，大概有五、六百平方尺，只是需要下兩個台階，地毯也和整個房子不一樣。通向後院的客廳約三、四百平方尺大，同樣也有兩個台階和不同地毯，看上去有點彆扭，心裡就開始嘀咕。

星期天他們就要出價了，看完房子回到家後，趕快上網查找那個房子的地產紀錄，果然讓我找到不對頭的地方了。在洛杉磯縣房地產管理局的紀錄，這個房子的建築紀錄面積是一千八百平方尺，房子的主人私自建了一千尺，屬於非法加建。另外，房子離高速公路比較近，汽車廢氣污染對嬰幼兒的肺臟發展不利。

於是我們馬上開車到女兒家，告訴他們我們找到的結果，曉之以理，動之以情。女兒雖然很固執，但這次還是聽從我們的勸告，放棄了買那間房子。

幾個月後，在我們居住了二十多年的社區裡，一則賣房子的廣告引起了我們的注意，馬上告訴女兒。女兒是在這個社區長大的，當然喜歡這裡的房子，只是價錢比他們能夠負擔的要高出很多。我們到底還是中國人父母，告訴他們付兩成頭款差的錢，我們幫他們出。女兒家終於如願以償搬到我們社區，他們的房子和我們之間僅隔十間房子。

和女兒家為鄰不知是禍是福。做為長輩，想念孩子們是人之常情，但是我們年紀已過花甲，精力有限，住得這麼近，不知道是否應付得了。女兒下午帶孩子走路的時候，外孫女總是要到外公外婆家停一下，待一會兒就到晚飯時間了，還得考慮女兒女婿愛吃什麼，要不然就得叫外賣，無形中增加了不少開銷。

一年後外孫出生了，女兒女婿更忙了，一早把外孫女送到我家，下班後再接走。我太太退休在家看孩子，一天下來也累得夠嗆。

去年三月，疫情 蔓延，全國各地開始居家避疫。因為哪也不能去，女兒一家四口來得更勤了，每天在小區裡走路鍛鍊，時不時就會打開我家的車庫門。全家人在一起，我們老倆口和孫輩們一起，享受天倫之樂，他們小倆口也可以有一個短暫的休息時間。

大家看電視大多是美食節目，只是越看越餓，於是就開始自己動手去做。女兒夫婦倆準備晚飯做海鮮炒麵，請我們去他們家吃飯。下午我們在自己家裡的時候，房子周圍的監視錄像突然發現院子裡有人，心裡想會不會有賊來了？手裡拿了一根木棍，壯著膽子到院子裡一看，原來是女婿奉太太之命，到我家的菜園裡拔大蔥和九層塔，虛驚一場。

看著孫輩們一天天長大，十分欣慰。孫女從牙牙學語，到頂嘴耍貧。一天她要和我比賽誰跑得快，比我先到終點後，她告訴我「你可是太慢了」。周末他們一家去了動物園，第二天孫女再看見我在小區裡走路，說「你走路慢得像烏龜」，惹得鄰居們都開懷大笑。

回想起幾年前告誡女兒沒有去買那個私自加建的房子，因而才能有今天和女兒家做鄰居，互相照顧。每天都可以看到孫輩們健康成長，那才是人生的最大樂趣！