前幾天長子興奮地宣布：「我找到新工作 了！」

幾個月來長子都在面試 ，多數是獵人頭公司或是雇主的人事部藉由Linkedin主動和他聯絡，我鼓勵他不妨多試試：「增加薪水的最佳途徑，就是跳槽。找工作的最好時機，就是有工作的時候。」長子雖然不是很積極，也會將機會評估一番，並把握每一次面試。

他很專心地準備，察看面試公司的評比與前景、面試者的頭銜與背景，也順便測試就業市場上所需的技能，趁機補足自己所缺的技術。

我已十多年沒有找工作了，見他手持手機，幾秒間就查出面試公司及面試者的資料，神乎其「機」，我不免自嘆，落伍久矣！回想到九〇年代，我在美國 找第一份工作，投出上百份履歷表，等待伴隨著拒絕，經過近一年的尋覓與零星面試，才終於拿到第一份聘書。

長子第一份工作的覓職歷程，也是受挫被拒不斷，之後以低就起步，隨後步步高升，目前已是漸入佳境。

求職時，長子會與我討論求職公告、面試注意事項，或來詢問服裝穿著，及網路上鏡頭裡的燈光、亮度、微笑、語調等。他偶爾也會評論獵人頭公司的專業程度，或抱怨不專業的地方：「我履歷表上寫得一清二楚的技能與經驗，怎麼還要問我呢？」我回：「或許是忘了吧？獵人頭公司的工作也很繁瑣呀！」

面試的準備及過程還是挺花時間、頗費心力的，尤其是心儀的公司與亮眼的機會，就在眼前，就看面試這一關，我鼓勵他：「盡力準備，放鬆心情。盡人事，聽天命。」也不敢說得太多，徒增其壓力。

不少面試結束後，兒子憑直覺說出：「這家是不可能上的。」我打氣：「反正就當作是免費的練習機會，學得面試的經驗。」接著補充道：「將面試熟練至聊天說話、喝水吃飯一樣，你就成功了。」還有一回面試過後，他自信滿滿地說：「整個面試過程，互動良好，對答順暢，所有面試者對我都非常滿意，這回很有希望了！」但是最終還是被拒絕，令他沮喪失望，甚至懷疑自我的能力，我安慰著說：「可能該公司選了更適合的人選了！」

因為他被拒絕太多次了，我也有不同的鼓舞忠言，例如：「巴菲特都曾被哈佛大學拒絕過。」「面試官也花了時間精力呀，得感謝他們給的面試機會！」「你騎驢找馬，且還在修念碩士，已經很幸運了，下一個更好的工作，肯定就在不遠的角落。」

長子在找工作的過程中逐步修正、學習，終於，他找到了新工作，更有挑戰性的職位，薪水、福利也比現在的好。隨後，人事部門傳來面試官對長子的評語之一是：「面試過程很誠實。」

每一次的被拒、受挫都是學習，都能讓人更有韌性，也更接近成功。人生就在拒絕與接受之間，努力前進。