下高速公路出口，行經車輛繁忙的十字路口左轉後，就進入社區街道，這條路是我上下班、外出辦事的必經之路。這條路只有在上下班時特別擁擠，總是大老遠就塞車，為免耽誤時間，就要至少提早三十分鐘出門。於是這個十字路口就常常成了等待最久的地點。

將近二十年前，不知道是誰在這條左轉路口的燈桿旁放了很多鮮花。我記得很清楚，那是初春的時候，天氣還是微涼，我當時經過時不以為意，出出入入的當作是看風景。但是我發現，每過一段時間，有人會換鮮花的種類和顏色，再過些時候，鮮花不見了，換之代以各種的布偶、玩具和書本，以及各式各樣的裝飾。是誰有這樣的時間？為的是什麼呢？當時忙於工作的我，腦海裡根本想不到其他，也不覺得有何新奇。

等到我的孩子上了高中，要考駕駛執照時，我才懂得箇中的辛酸與溫暖。

大兒子駕照 路考的那天是感恩節前三天，那日下著輕雪，雖然他已經練習過很多次，我還是很擔心沒有雪地開車經驗的他會有意外情況，他卻很有信心地讓我別操太多心，何況路考時車上還有一個警察 監考官，安全根本沒有問題。雖然如此，我坐在等待室裡，心裡仍然七上八下的。等了很久，當他隨著監考官進來，給我一個OK的手勢表示他過關後，我才放下心。

拿到了准許駕駛執照（Driving Permit）後，他開車的次數越來越多，我惶恐的是，陪著他開車的大部分不是我或是他爸爸，而是他已拿到正式駕照的同學們。拿到正式駕照後，大兒子行動如魚得水，不再像往常都要家長開車陪著出門辦事。

有一天下午接到他電話，說是出了車禍 時，我整顆心都快掉出來，連忙問他有沒有受傷，好在人平安。我趕著光速到事發現場，原來是三車連撞，三個駕駛都是同一個高中的學生，下課了，這些學生不在回家的路上，都要去哪呢？警察做完筆錄和交換保險資料後就離開了。

也是此時，我才深刻了解到路口那些不斷的鮮花和擺飾，一定是有人在那個路口出了車禍，他的家人在他離世後，以這種方式紀念他、懷念他，表示不捨之情以及永遠的愛，也警示來往車輛的駕駛人，小心開車，生命為上。

本州的駕駛法律規定，年滿十五歲就有報考駕照的資格，如果以最低年齡算起，二十年後，他至少也有三十五歲，在這長長的時間裡，他的家人應該不曾搬離這裡，在他們的心裡，他仍然是那個少年或少女，就像今天，擺著各種小熊玩偶。每經過這路口，他們的心裡應是無比的傷痛。

大兒子學了一次教訓，自始開車就格外小心，直到博士班畢業。二兒子有大哥的前車之鑑，他倒是從拿到駕照第一天就沒讓我操心過。幾年過後，已經在外地工作的兩兄弟各自在高速公路上出車禍，兩人都是在上班時間被撞，不同的是，兩兄弟都能自己處理，第一時間就打電話給警察局，一切處理妥當後才打電話給我報平安。雖然如此，我的心也仍如當年大兒子出車禍時一樣，整顆心都快掉出來。

孩子長大後，希望脫離父母的眼光，自由飛翔，做個自主的人，卻不知，就算是八十歲了，在父母的眼裡和心裡永遠是孩子。叮嚀和囑咐不是管轄，也不是不信任，而是出自父母對孩子的關心與愛。

人往往事情發生在自己身上後，才能真正感同身受他人的遭遇。自從懂得路口擺飾的原因後，每經過那段路，我總是感恩又感嘆。感恩一切的健康平安並不是應該的，是很多人的付出與關心才得來的。感嘆世事無常，總是在事情發生後，才學到教訓，然則有人卻是連一次的學習都得不到。

祈願世間所有生命都能平安，尤其在這疫情沒完沒了的時候，每個人都能照顧好自己，因為每個人的背後，都承載著無數人的付出與愛。