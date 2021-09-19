我總是十分羨慕電視上，孩子和媽媽坐在沙發，其樂融融一起學習的畫面，但在我們家，這是一件十分不容易的事。

兒子三歲時，請親友飄洋過海買了一本幼兒國語書，原希望自己在家教他中文，英文可以讓他在學校學。結果，因為兒子在家裡一向只講中文，到了學校反而不易和其他孩子融入。所以我又改成以英文和孩子交流，甚至提早教孩子英文閱讀。但是只要我一教英文，兒子就哭，最後我還是靠某著名教師製作的光碟及書籍，才讓兒子的英文步上正軌。

正當我以為有閒暇讓兒子學中文時，替兒子報名多年的法語班終於錄取了他，於是我又得開始在家和兒子一起學習法語。由於自己對法語也是一竅不通，只好自己一邊摸索著，一邊教兒子。這宛如一個不知怎麼用降落傘的人，突然被丟出飛機外，我在天空中一邊手忙腳亂地將自己的降落傘撐開，一邊還要打開兒子的降落傘。

終於，學期末，學校老師讚美兒子愛閱讀法文書的習慣，這時，我才覺得自己算是帶著降落傘安全著陸。

即便如此，我心裡也不免叫苦連天，「媽媽」這份差事可真不好當。

忙碌的生活，讓我不得將教兒子中文的心願又暫時放一邊。轉眼，兒子快要九歲了，我始終沒有機會好好教他中文。雖然我要求兒子每天要將幼兒國語書中的句子抄一遍，但每當我考他中文字時，他就兩眼放空，如果再要求他多寫幾遍中文，他馬上哭天喊地。在他含有怨懟的哭聲中，我懊惱自己荒廢他中文上的學習，如今他恐怕要成為小中文文盲。同時，我也奇怪為何育兒不如電視上演的輕鬆？

正當我一籌莫展時，一天，兒子遞給我一張他默寫了半天的中文句子，我緊張地望向那張紙，深怕又是一張白紙。 我望著那歪歪斜斜的中文字，他居然完全寫對了！我興奮地想像自己和兒子將很快能夠在環境優雅的餐桌上，一起書寫中文字。但當我環顧四周，家裡凌亂不堪，的確，我每天忙著兒子的學習和家務，哪有時間整理房子。

於是我決定大掃除，這成為一個讓我慢下腳步欣賞兒子成長的契機：玩具堆中一幅將老師和班上小朋友畫成各式各樣的魚，幾則錯字百出的小故事，這一切均讓我莞爾，也讓我發現，我和兒子彷彿一直是在一部快節奏的電影 中跑著，現在，突然電影被調成慢動作，我也因此可以欣賞其中每一個細節。

就在我完全沉浸於兒子的童真中，突然，我瞥見地上一張學校事先打印好的最佳媽媽證書，兒子在上面填上「Mom」，下角寫上自己的名字。剎那間，我窩心地笑了。也許自己不如電視上的媽媽那般完美，但在兒子的眼裡，他早已不知何時頒發給我一個合格證書。