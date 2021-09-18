買？不買？沒想到只是買菜的日常行為，也能在心裡糾結一番。我從蔬菜 類這一頭一一檢視過去，再從那一頭尋回來，心裡暗暗叫苦，天啊！標錯了嗎？一向親民的金針菇、青江菜……，紛紛脫離「一磅幾分錢」的俱樂部，抬腳一跨，站上以「元」為單位的階梯。這還只是小小一步，更有甚者，有些葉菜類宛如搭直升機直上雲霄，真是高不可攀哪！

各類物品漲價早在預期中，根據以往經驗大抵五分、十分錢慢慢積累，就像微絲細雨需要一段時日才能聚成一潭小水漥，因為緩慢，很快就能適應；這一波卻是漲勢急猛、勁道十足，叫人倉皇失措。

年輕時也曾有過類似經驗。窩居的海島夏季備受颱風青睞，陣陣狂風驟雨過後，所有的農產品毀於旦夕，菜價猛漲，一顆高麗菜在手，拿起、放下總是舉棋不定，行動與理智永遠拉扯不停。

幾番風雨倒也琢磨出生存法則，豆芽菜是首選，根莖類必備，再不然醬瓜、花生麵筋、罐頭茄汁三文魚配稀飯正好，個個碗底朝天。非常時期的非常手段，沒人抱怨，不愛吃青菜的孩子更是樂逍遙。

花苗價格翻了幾番可以不再增補，包包、衣鞋本就很少擠上購物名單，但一日三餐實在無法減免。生活固然需要經營，預算也不能失之偏頗，通膨時期沒必要正面接招。

我站在一系列的亞洲蔬菜面前，從一元起跳的單價酌情挑了幾樣；附近農夫市場標榜產地直營，貨色次級卻種類繁多，顧客盈門可證明價格誘人；我常常得早早出門才能避開人潮，才能搶到難得的絲瓜、秋葵，二十幾元滿滿兩大袋，往往得左提右攥還樂開懷。胡蘿蔔、西洋芹、蘿蔓生菜……，一向是洋超市的強項，食材新鮮又公道。價格叫人咋舌的通膨時期，家庭「煮」婦個個盡展招數，人人當自強。

汽油、旅館費……，不甘示弱地搶搭通膨列車。吃喝不能少，但旅遊可以精簡，因為疫情 不敢輕易遠去，藉著通膨時機，「近廟欺神」的心態之下，附近景點一一從不被考慮的行列，歡呼雀躍擠上名單首選。

一袋小蘋果、兩罐瓶裝水、幾塊餅乾，就這樣上路吧！附近的州立公園和溫馨小鎮已被我踩踏五、六趟；用腳步丈量一個地方的寬窄或內涵的深淺，自是另一番認知。

造成通貨膨脹 的原因甚多，航運不暢、氣候變遷、供需失調……環環相扣，這議題太龐大，應屬經濟學人的領域。而鬧騰多時的疫情更是壓死駱駝的最後一根稻草。

新冠瘟神和通貨膨脹都是無影怪獸，新冠奪人性命、影響身心；通膨令荷包快速瘦身、購買力驟減。普羅大眾應不樂見這兩害現身人間。