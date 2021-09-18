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全美中文學校作文比賽／學華語的心得(中級組第三名)

李伊晴╱北加國語文中文學校

「鈴~鈴~鈴~，同學們，要開始上課了！」這是每個星期六早上常常會聽到的一句話。還記得我從四歲就開始上中文學校了。為什麼我會學中文呢？一開始去中文學校，只是因為上課很好玩，而且可以交到很多新朋友。

但是在學習中文的過程中，我卻覺得越來越困難！除了很多中文字看起來很像，或者一些字有很多的筆畫，要記清楚每一個中文字並不容易，要記得更多的生詞的意思和用法，就更不容易了！學校每年有百詞測驗或各種考試，這是讓我最緊張的時候，還好經過努力，都過關了，就增加了我對中文的信心！

老師告訴我們中國文化已經存在五千多年了，在課堂上我學到很多中國文化的故事和人物，例如：十二生肖、西遊記的孫悟空、嫦娥奔月和年獸的故事，每個故事都趣味無窮，令我印象深刻。於是中文就變得越來越有意思了。

我發現學中文還有很多好處呢！比如：我可以理解中文節目和電影，能聽懂中文歌曲，我去台灣旅行的時候，也能看懂路上的牌子寫什麽，知道在哪裡可以點一杯珍珠奶茶。如果我要搭捷運，還可以聽懂、看懂我要從哪一站去哪一站，這些事情讓我驚喜地發現：原來學中文真有用！雖然學中文對我來説，是一件辛苦的事，但卻也是一件值得的事。所以如果有機會，我一定會鼓勵我的朋友一起來學中文！

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