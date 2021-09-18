三十多年前我們搬到加州 以後，加入南加 州成功大學校友會。

先生是個有能力，有抱負，又肯做事的人，不久之後，先生就被選為南加州成大校友會會長。接著他代表成大校友會參加這裡的大專院校聯合校友會，這是由此地三十七個在台灣 的大專院校校友會代表組織而成的，參加的都是各個學校的精英，組織裡面臥虎藏龍，頂尖人物匯聚其中；他們經常舉辦各種社區服務活動，先生在那裡認識了許多志同道合的好朋友。後來先生也擔任過理事長，貢獻良多。

先生參加的各種社團活動，若是需要「攜眷出席」，我都是很本分地出面不出聲，扮演「跟得夫人」。倒不是我不會交際，而是先生活潑和開朗，有他在場，我不必多說話。

每次參加這些大活動時，先生會給我介紹這位是哪個校友會的會長某某人，那位是哪個校友會的某某會長，我只認識少數幾位和先生有私交和互動很多的朋友，其他的人我都不熟。

在大專校友會裡，有一對夫婦的孩子和我們家兒子念同一個小學，那幾年，在接送孩子的互動機會裡，我認識了那位能幹的太太，葛莉斯。她代表她的大學校友會，凡事由她出面，而她的先生扮演支持和扶助的角色。在很多大型活動裡，都會看到她在人前忙著，她的先生總是好脾氣地在一旁默默幫忙打點。這麼多年來，我還是不知道她先生叫什麼名字，也不好意思去問她。

三年前，我先生過世了。成大校友會的代表和大專的許多好朋友們幫先生辦了一個非常盛大的告別式，叫我們非常感激。美國有一個告別式的傳統，是告別式的前一天，在殯儀館擧行一個守靈儀式，給家人和朋友最後一次陪伴亡者的機會。

在那個寒冷的禮拜天下午，當我走進靈堂，看到先生西裝筆挺，像是沉睡般地在紅玫瑰圍繞的棺槨裡時，我不禁痛哭失聲，輕輕地握著先生的手，撫摸他的臉頰。先生臉上毫無病容，戴著眼鏡，平和地閉著眼睛，就像他平常在電視機前睡著了一樣。我低聲呼喚著他，多麼希望能夠像以前一樣叫醒他！真的不敢相信我們今生緣盡了。

在守靈的四個小時裡，有不少先生的同學、同事、朋友前來瞻仰遺容，躹躬致意。在最後一個小時，葛莉斯的先生來了，他躹躬敬禮之後，走到我面前，說他帶了口琴來，想演奏一些曲子給歐陽聽，徵求我的同意。我滿心感謝他如此有心，馬上同意了。

於是他站在棺槨前，掏出口琴，開始很用心地吹出一支支悠揚動聽的口琴曲，那美好的琴聲撫平了我悲傷紊亂的心。

後來他走過來問我，歐陽最喜歡聽哪一首歌？我想都沒有想，就回答道「月亮代表我的心」。那是先生經常唱的歌，在先生病中，我正好在練鋼琴彈這首歌，每次他聽到都會笑著鼓勵我彈得好。這位朋友吹完了這一曲才離開，我很感謝他特別為先生演奏了他最喜歡的一首歌來送行。但我一直沒有機會誠心的向他道謝，希望他會看到這個文章，知道我們全家的感動和感謝。