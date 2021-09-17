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全美中文學校作文比賽／學華語的心得(中級組第三名)

李雅甯╱南加慈濟爾灣分校

在我五歲時，我的媽媽帶我去華語學校上我的第一堂課，從那一天開始，就開啟了我學華語的奇妙之旅。在我學華語的經歷當中，我得到幾個心得。

從我很小的時候，我的父母就把我沉浸在一個華語的環境。其中的一個記憶，就是我和媽媽用華語的食譜做香噴噴的麵包，媽媽看食譜時，我也會一起看，然後問媽媽我不會的字。這就讓我的華語詞彙大量增加，然後也讓我對其他華語書感到興趣。

隨著華語能力的進步，我學華語的方式也變廣了。漸漸的，我就開始念華語的書，還有和父母看華語新聞以及綜藝節目，然後不會的字我就會在網上查，或是問我的父母。綜合以上的方式，就讓我的華語能力大大提升。

真正讓我了解到學華語的好處，就是在我中學六年級時。在這一年，班上來了一位只會說華語的轉學生，因為這樣，我就志願幫她翻譯。在這個過程當中，我還和這位同學變成了好朋友。在同一年，我的表姊從台灣來旅遊，我可以完全用華語跟她對話，讓我跟她溝通得非常好，而且也教她了幾個英文詞。這讓我意識到華語的用處，可以幫其他人，並且讓你得到極大的成就感。

因為英文是美國主要的語言，所以學習華語需要有動力和目標。而且，學習華語有各種不同的方式，所以更重要的是，找到適合自己的學習方式，才能讓學華語的路走得跟長遠。

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