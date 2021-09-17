當年在服預官時，女朋友說要到美國 大學讀碩士，我一聽，心裡很徬徨，我從來沒有想過要離開台灣 。女朋友這一提，打亂了我的計畫。我不想用感情綁住她，更不想放她自由飛。那時候電腦網路沒有現在這麼發達，更沒有社交軟體，手機也在萌芽階段，她這一出去，聚少離多，最終的結果大概就是散了。四年的感情，我可沒有那麼灑脫，說散就散。

既然如此，我也朝著人生另一個選擇。女朋友工作 下班後去補習班上課，我則在服役期間，利用空暇之餘努力地準備托福和GRE研究生的考試。

服役期滿回到台北，我是家裡三兄弟的老么，家族裡沒有人出國讀書過，傳統的爸爸壓根就沒想過我會離開家。當我將托福等成績遞到他面前時，他很吃驚，說，那就一邊找工作一邊申請學校看看。

那時申請美國大學除了托福等成績，還要家庭經濟證明等，平日寡言的爸爸依著我的要求，逐次地將需要的證件等準備妥當。當收到大學寄來的入學證明時，他那時才真正意識到，我說的是真的！一個晚上，他找來大哥和二哥一起和我長談，原來他們企圖打消我要出國的決定。

我向他們說了學長們工作的經過，尤其是我寄出的履歷，雖然有公司回應，但是所給出的薪資大多在新台幣八千和一萬元之間，這麼低的薪水，實在做不下去。系裡出國讀書的學長們，碩士畢業後都找到很好的工作，薪水也不錯。主客觀環境下，我打定主意要出國看看其他的世界。

看我決心篤定，爸爸沒辦法，只有讓我出國。

我如願出國讀書，在畢業後找到一份收入不錯的工作，更在畢業兩年後和女朋友在美國結婚，建立了我們的家庭。再兩年後，大兒子出生，再兩年，二兒子也來報到。

這期間陸續回台灣探視爸媽，他們每一次都提到要我們回台灣。當時的我所要考量的是整個家庭，不再只有我一個人。當大兒子五歲，要入學校讀小學學前班Kindergaton時，我跟老婆說，我要回一趟台灣看看學校讀書的環境。據我觀察和與當年同學們的交談後，發現台灣的讀書環境和我當年讀書時並沒有改變太多，而美國的學校注重人文和個人發展是我注重的，那一次回到美國後，決定以後要定居在美國。

爸爸對我決定長居美國有些失落，但對我原本瘦弱的身體越發健壯，氣色也和潤，他反而對我當年的決心表示贊同。他說，沒想到平時對他言聽計從的小兒子，居然怎麼勸都勸不聽，執意要出國，還好我沒有聽他的，現在發展得好，家庭也照顧得好。

當爸爸這麼說時，我心裡很愧疚。記憶裡，爸爸對我們孩子照顧得無微不至，從不讓我們有經濟上的煩惱，總是全力資助我們所需，和其他孩子比起來，我們在物質上真的是很滿足。即使到了老年，他也將自己未來的後事安排好，不讓孩子們有任何煩惱。

我自己也步入六十歲了，孩子們也已長大，有了自己的事業。回想以前爸爸對我的支持，我也對孩子們在學業和工作上完全放手，讓他們自由自在地朝著他們的理想與計畫前進。

我跟老婆說，都是因為她打亂了我的人生計畫，當年怎麼可以那麼狠說要出國，還放話說如果我遇到喜歡的女人，她完全不介意我另外有新人，當然她如果有遇到喜歡的男人，她也會如此。老婆說，她是置之死地而後生，如果不這麼做，我大約就留在台灣了。

來美國三十年，我已習慣，也很喜歡這個地方，我很慶幸當年能有勇氣向爸爸說不，也很謝謝家人給我的支持。

不論在台灣或是在美國，我相信每個人都有他一定的出路。只是關鍵時刻，能不能做出真正的抉擇，而非逐波而流，真的是不容易啊！