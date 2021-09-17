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饅頭的滋味

語云

你最近吃饅頭了嗎？你的冰箱裡常有饅頭嗎？

記得在做上一份工作時，因為團隊成員分布全美，為了要聯絡感情，加強團隊彼此的認識，有人送出一些設計好的問題請大家回答。記得其中有一題是問：你家的冰箱裡常備的食物有哪些？從飲食來了解一個人，最真實不過了。我們常吃的，特別是成長時期常吃的食物，決定了我們日後的口味傾向，也定義了我們是誰。

沒錯，饅頭正是我家冰箱常備的食物。由於它的純淨天然，不含任何添加物，尤其是自己在家製作的，健康、實惠，有說不盡、道不完的好處。

就像西餐裡的麵包，饅頭是中餐主食之一，不同在於一個以烤，一個以蒸。

相較於麵包，饅頭更容易保鮮，隔夜的麵包通常都變得又乾又硬，難以回到剛出爐的狀態，必須想出新的烹調方式來改善口感，譬如說做成拌沙拉麵包粒，或是用來做湯，或是去做法國土司等等。但是饅頭不然，只要簡單地放入微波爐中加熱，就又可以恢復它新鮮出爐時鬆軟彈牙的口感了。

饅頭做為早餐，與稀飯、花生米及鹹菜搭配，是典型的華人早餐，尤其是在軍營或團體旅遊的時候，相信是許多人成長中的共同記憶。正因為每天都吃它，一天一個，因此在結束工作生涯，進入倒數階段時，有「數饅頭」的說法。

饅頭是我輩等人家鄉的日常主食，它滋味平淡，簡單素雅，可葷可素，豐儉由人，可謂百搭。

若是說饅頭平淡，也還能變化一下的，除了饅頭搭配家常菜之外，還可以有饅頭夾蛋、油煎饅頭片，盡是美味。

我知道，現代人談「醣」色變，其實大可不必，每日攝取適當的熱量，維持生活所需，只要不是不加節制，無須矯枉過正，享受人間煙火，是一種幸福。

在電影「追風箏的孩子」裡，描述阿富汗人在美國的移民，每當有機會聚在一起的時候，婦女們就會不約而同做出各式各樣的布拉尼（Bolani），以解鄉愁。布拉尼就是一種阿富汗家家戶戶都會做的餡餅，以麵做皮，包以內餡，可以是碎肉、切碎的洋蔥、番茄、馬鈴薯，或是蔥蒜之類的作為內餡。大家吃著，分享談論著家鄕的故事，臉上洋溢著幸福表情。

每一個民族都有他們各自的傳統食物，是文化傳承中的重中之重，食物是一個民族文化最綜合的呈現。我吃著饅頭，享受它帶給我的飽足感，驚訝於祖先的智慧，如此簡單又無比美味。

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