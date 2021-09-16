八月中，當全世界的目光都聚焦於塔利班政權，重新奪回了阿富汗首都喀布爾 ，一時中亞的地緣政治局勢秩序大亂。殊不知，遠在北美大陸的我們家中，也因為學區 的開學日到來而同步「嚴重失序」，家中一個新秩序的重整也正在上演之中。

過去十多年來，太座和我已經習慣於清晨起來打理兩個兒子上學的準備。尤其大兒子在高中修習IB Program （International Baccalaureate）國際學程時，竟然還有一個學年度的某課程，是從清晨六點半就開始上課。大兒子那一整年的早餐，都是在我開車送他前往學校的路程間，在愛車前座上草率完成的，其間的緊張和緊湊的程度，不言可喻。

二○一九年八月，大兒子前往大學就讀，雖然他在我們的認知裡還是有諸多不良的生活習性，不過兒孫自有兒孫福，在「眼不見為淨」的最高指導原則下，我們偶爾以電話聯繫噓寒問暖，也就顧不上那麼多了。心想反正只要在空巢期來臨前將小兒子順利扶上馬，再依樣畫葫蘆送入大學裡，太座和我的身體和心靈就可以如期「解放」了。

二○二○年初，這場史無前例的新冠疫情，驟然席捲全世界的人類社會。當年三月，美國 學校的春假結束後，學校的課程一律改為遠距教學，所以小兒子開始了他在家中的網上學習歷程。從此，每周五天的早晨，只見他七點十七分大約提早三分鐘起床，身著「礙眼」的睡衣，打開電腦趕上七點二十分的第一堂「網課」，然後一般是太座再將早餐，像旅館內的「Room Service」一般，還得躡手躡腳，畢恭畢敬地「輕聲」端到二樓「孝敬」小兒子。

我曾對小兒子這副慵懶狀表示抗議多次，但太座以這不過是暫時的權宜之計，為了維護親子關係的和諧，也就順勢而為吧。因此，我們也就只好如此得過且過，對眼前的「亂象」視而不見。

而趁著小兒子在家上網課的期間，每天我是家中第一個起床之人，即刻「自律地」梳洗完畢，打理自個兒的早餐，服用保健產品，將冰箱內的剩菜飯打入飯盒內充作當日的午餐，拿個蘋果或柳橙，就開車上班去也！享受著局部「一人吃飽全家不餓」的便捷和舒適，剩下的就有勞太座處理了。

今年暑假，兩個兒子都接種了新冠病毒的疫苗，學區也決定取消遠距教學，並提前通知所有的學生都要到校上課。學區開學的第一天，我雖然心知肚明是開學日，但是仍然照往例早起，「反射性」地自己打理早餐，執行著「單身漢」的標準作業程序。

這時太座起床了，連忙問我兒子的早餐準備好了沒？當我的答案是否定之時，太座的無名火已經燃起，我只好連聲賠不是，並轉入和太座搭配的「緊急作業」程序，快馬加鞭地將兒子的早餐準備好，好送他上學去。

在將小兒子順道送到學校校園之後，我獨自前往上班的路程中，方才猛然驚覺，小兒子自去年三月到這次開學前，已經有近一年半的漫長歲月在家中「廝混」。這般長時間的「積非成是」，無怪乎我當天稍早的反應遲鈍，表現「脫線」，意料之中招致不少太座的「不平之鳴」。從今晚開始，我們必須啟動不再是「遠距教學」的開學新模式，才能迎接家中新秩序的到來！