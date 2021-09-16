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陰錯陽差

啊平

日常生活中，有時會做無意的選擇，當時覺得是小事一樁，到後來卻有意想不到的後果。

幾天前，我早上散步回家時，看到車庫門離地大約有兩寸縫。我重新開了又關，也在車庫門的輪軌上了油，但是車庫門依舊無法完全關閉。我於是打開手機，找到西南車庫門維修公司的電話。

電話一接通，接電話的小姐自稱行動車庫門專修，我當時想說我打錯電話，本來要掛掉重新找西南電話，但是念頭一轉，快查了一下網路，發現行動有八百多筆谷歌評語，評價平均四點九顆星，決定將錯就錯請它派師傅過來修車庫門。我仍繼續檢查車庫門，發現它左邊的電纜磨損，但是不知道是否造成車庫門無法關閉。

第二天，行動的師傅來了，我向他解釋說，門沒有完全關閉，也指出左邊的電纜磨損了。他檢查了電纜和開關器，然後說修理要三百八十七元。

我心裡覺得貴了一點，但是因為我之前沒比價，也以為工程浩大，所以同意他修理。不料他在十五分鐘內完成，而且只換了一對電䌫。我安慰自己雖貴，但是修好就好。

隔天早上，當我打開車庫門時，車庫門發出極大的震動聲，好像有東西卡住。門和地面之間仍然有二到三寸的縫。我再次打電話給請它派同一位師傅回來，師傅檢查後發現，開關器用於拉開車庫門鐵帶的橡膠外殻已經剝落了三寸。但是由於這家開關器的總公司已宣告破產，所以他買不到零件，他建議我換新開關器，大約要五百元。我當場婉拒，因為我對此天價和他前一天沒有修好感到不滿。

送走了師傅後，我找到幾年前西南給我的收據，依收據上的電話打給西南，問他們能不能修。

因開關器的總公司確實是快倒閉了，西南要求我提供開關器型號和製造號碼，好讓她去向零件總代理商買零件。隔天西南順利買到鐵帶，而且在三十分鐘內修理好，也用潤滑油保養了車庫門的輪子和軌道。修理費包括零件，一共一百八十五元。

西南師傅告訴我，我這家開關器的總公司，早在幾年前把它賣給另外一家知名的開關器公司，兩家公司合併後，公司重新設計產品，讓零件可以通用。若換電纜西南只要一百元，我付了高價給行動，卻沒有修好車庫門又騙我拿不到零件，真是太沒有專業道德。

我對行動師傅不專業的做法極為不滿，也懷疑谷歌上好評語的真實性，所以我把經驗寫到谷歌評語區上。隔天行動公司的老闆打電話給我問詳情，我告訴他師傅要仔細檢查整個開關器找出真正的問題，而不是聽我這外行人的話草草了事。

此次我因為陰錯陽差打錯電話，害自己多花了不少冤枉錢。以後如果打錯電話就掛掉，然後去查電話號碼，而谷歌評語也只能做參考，不能全盤接收。

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