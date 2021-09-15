兒子回家住了兩個星期以後，就飛回加州 了。先生又時不時地數著兒子下次回來的日子。

兒子住在加州，我們兩老住在新澤西州。往年兒子平均每一季回來一次，住個一星期陪陪我們。這次因為疫情的緣故，他已經有一年半沒有回來了，我們做父母的自然很是想念他。

我們站在門口歡迎兒子，兒子說：「爸，媽，我回來了。」分別與我們擁抱。做老爸的癟著嘴、淚水盈眶，說不出話，只拍拍兒子的肩膀。父子倆相擁進屋，我跟在後面，嘴裡噓寒問暖，把喜悅的淚珠擠回眼眶。

是誰說「孩子回家就是喜歡吃媽媽做的菜」？我們家的兒子回來確實是如此。因此廚房裡有了油香肉味，不再只是些燙青菜或涼拌、清蒸等簡單菜式。我努力把原先拋諸腦後的煎炸燉煮等豐富菜餚找出來，又從網上搜索食譜 ，還在微信上向上海的阿妹阿弟們求救，拜託他們把每日餐桌上的菜餚拍照傳給我，讓我參考，甚至依樣畫葫蘆。他們對烹飪非常講究，普通的食材可以做得色香味俱全。如此這般，我抄寫食譜、採購食材，我繫上圍裙，快樂地烹飪，一日三餐都是滿滿的愛心佳餚。

兒子要開車帶我們四處逛逛，以前多是遠足健走或登山尋幽，但是，歲月不饒人，年紀大了老得更快，現在先生走路時需持手杖，行動不甚方便，所以兒子就帶我們去些不需要太多腳程的地方。

我們去海邊，在木板步行道上吹海風看層層浪花；我們去商場逛逛，欣賞久違的百貨櫥窗；我們去餐廳用餐，顧客不多，我們選了個僻靜的角落，歡歡喜喜地享用美食；又帶我們品嘗本地最負盛名的冰淇淋以及熱門的功夫茶。

這個月在鄰鎮出現十七年才出世一次的蟬的蹤跡，於是我們循著熱鬧，與蟬做近距離接觸，瞧個仔細，因為這很可能是在我們有生之年最後一次與蟬相遇了。

一日，兒子帶我們乘車駛入野生動物園，成群的麋鹿、斑馬、水牛、袋鼠和長頸鹿等動物，在綠茵草地上閒逛。其中有一隻長頸鹿慢悠悠地邁著大步走到我們的車前，佇立不動了，牠優雅地低下頭來對著汽車 玻璃，眨著長睫毛大眼睛，與我們相看兩不厭；還有大犄角深褐色牛群貼著汽車徐徐前進，先生和我不時發出歡呼聲。

兒子說記得在他小的時候，我們曾經帶他來過一次。是啊，那已是四十年前的事了，如今輪到兒子帶我們來舊地重遊，真是時光飛逝，既感慨又欣慰。

不出門的日子，兒子在家遠距離上班。他借用老爸的書房，我們兩老則靜靜地待在起居室裡，不開電視，不打電話，只有翻報紙的窸窣聲音，以及老爸偶爾的咳嗽聲。我若在廚房裡洗菜切肉，盡量不出太大動靜。如此這般，就是怕打擾了兒子，真是天下父母心啊！

兩個星期很快就過去了。分別的時候，網約的計程車停在門口車道上，兒子把隨身攜帶的皮箱放入後車廂內，轉過身來和我擁抱，又與爸爸抱抱，做老爸的緊緊摟住兒子，依依不捨。我們為人父母者，總是希望孩子能在身邊，不要離開。依稀見到當年我在飛機場與父母親告別時，父親老淚縱橫，緊握我的手，一個字也說不出來的離別情景。歷史重演，很是無奈。

終於，爸爸鬆開雙手，兒子說：「秋天我會再回來的，爸媽保重。」兒子跨進汽車，關上車門，司機立即發動車子，兒子搖下車窗向我們揮手，揮手再揮手，直到汽車轉彎，看不見了。

先生攙著我的手，轉身回屋，無言。晚餐時分，我從冰箱裡取出剩菜加熱，兩人均無食欲。晚間開啟電視，繼續看那尚未完結的電視連續劇，生活又回到兒子不在家的習慣。看著劇情的發展，眼前卻全是兒子、兒子。側過頭去看看老伴，他目不轉睛，毫無表情，問他睡著了？他說想兒子。

躺在床上，先生數著兒子下次回來的日子。