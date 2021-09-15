那日聊到大家人生的第一部車，想起從前住在紐約大風雪的日子。我的第一部車是一輛五百元美金買回來的福特野馬，當時買回來的時候整個車身都是泥巴，車內也骯髒不堪。我想要開這輛車總是得把車子洗乾淨，用水管大力一冲之後才知道，原來這輛車是藍色的。清理車內發現了一個桃仁，已經長出小苗出根了，可見原本的這位車主是多麼邋遢不堪，從來也不洗車、清車。

那時候的第一個工作 離紐約上州 的城市有五十英里，每天都要開一個多小時才能到達辦公室。記得到冬天大雪的時候，我的車子沒有暖氣，因為一開暖氣就濃煙不斷，嗆得我無法開車。由於沒有暖氣，所以也沒有前窗的除霧器，車開了沒多久，窗前就變成一個大冰塊，雨刷也沒有用。所以我開車的時候，都要眼睛盯著冰塊與冰塊之間的縫隙開去上班。

等到車開到公司時，人已經變成了一個冰柱，公司的暖氣根本無法將我解凍，我在自己辦公室裡面擺了一個站立型暖氣，總是要站在暖氣前面強風吹襲「解凍」二十分鐘，才能正常行動。

有一回，在一個酷熱的夏天和妹妹開這輛車，當然車子也是沒有冷氣，車子過熱不勝負荷，引擎蓋開始冒大濃煙。我們急忙把車停在路邊，那時候年輕天熱穿得比較清涼，熱褲、露背裝一下車，才打開引擎蓋，還沒來得及做任何事情，立即前後就有五輛車停下來，幾位男士都爭先恐後要來幫忙。

接著下去的十幾年大概也都是如此，只要車子出了問題，往路邊一靠，立刻就有紳士下來幫忙修車。現在年紀不同了，不知道車子再出問題停下來，還會不會有好心人士下來幫忙？當然現在也不敢再開爛車，總是要買新車比較放心。

記得剛去念大學的時候，沒有車子也沒有駕照 ，總是要仰仗學長們帶我們去超市買菜。有一次小小的車內擠了八個人，當時還在想，大家買了菜還能放在哪裡？我坐在後座發現車子是沒有底盤的，可以看到外面的馬路在跑，所以大家都把腳抬得高高的。我這個新來的，看著大家的表情好像都不把這當作一回事，我也只能依樣畫葫蘆。

那個時候，在紐約的車子底盤大多是被鹽侵蝕而腐爛掉的。因為一下雪，剷雪車一過就會在地上大量撒鹽巴，用來防滑，所以相對的對車的底盤也損傷非常大。

不過車底下有洞的車子還不是最糟糕的，有些學長的車子連煞車都不靈光，得花很長的時間車才會停下來。所以每次我們出去買菜，都是在車內驚聲尖叫，每趟回家好像撿回來了一條命。另外還有一位同學連車鑰匙都沒有，每一次啟動車子，還得用三條電線互打互擦出電光擊火，車子才能啟動。

那個時候做窮學生，什麼事都做得出來，好像小命不值錢，和現在的日子實在是天壤之別。但是年輕就是本錢，想到從前的窮酸日子，無限的回憶。