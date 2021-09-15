我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

舊車憶事

嘉音

那日聊到大家人生的第一部車，想起從前住在紐約大風雪的日子。我的第一部車是一輛五百元美金買回來的福特野馬，當時買回來的時候整個車身都是泥巴，車內也骯髒不堪。我想要開這輛車總是得把車子洗乾淨，用水管大力一冲之後才知道，原來這輛車是藍色的。清理車內發現了一個桃仁，已經長出小苗出根了，可見原本的這位車主是多麼邋遢不堪，從來也不洗車、清車。

那時候的第一個工作紐約上州的城市有五十英里，每天都要開一個多小時才能到達辦公室。記得到冬天大雪的時候，我的車子沒有暖氣，因為一開暖氣就濃煙不斷，嗆得我無法開車。由於沒有暖氣，所以也沒有前窗的除霧器，車開了沒多久，窗前就變成一個大冰塊，雨刷也沒有用。所以我開車的時候，都要眼睛盯著冰塊與冰塊之間的縫隙開去上班。

等到車開到公司時，人已經變成了一個冰柱，公司的暖氣根本無法將我解凍，我在自己辦公室裡面擺了一個站立型暖氣，總是要站在暖氣前面強風吹襲「解凍」二十分鐘，才能正常行動。

有一回，在一個酷熱的夏天和妹妹開這輛車，當然車子也是沒有冷氣，車子過熱不勝負荷，引擎蓋開始冒大濃煙。我們急忙把車停在路邊，那時候年輕天熱穿得比較清涼，熱褲、露背裝一下車，才打開引擎蓋，還沒來得及做任何事情，立即前後就有五輛車停下來，幾位男士都爭先恐後要來幫忙。

接著下去的十幾年大概也都是如此，只要車子出了問題，往路邊一靠，立刻就有紳士下來幫忙修車。現在年紀不同了，不知道車子再出問題停下來，還會不會有好心人士下來幫忙？當然現在也不敢再開爛車，總是要買新車比較放心。

記得剛去念大學的時候，沒有車子也沒有駕照，總是要仰仗學長們帶我們去超市買菜。有一次小小的車內擠了八個人，當時還在想，大家買了菜還能放在哪裡？我坐在後座發現車子是沒有底盤的，可以看到外面的馬路在跑，所以大家都把腳抬得高高的。我這個新來的，看著大家的表情好像都不把這當作一回事，我也只能依樣畫葫蘆。

那個時候，在紐約的車子底盤大多是被鹽侵蝕而腐爛掉的。因為一下雪，剷雪車一過就會在地上大量撒鹽巴，用來防滑，所以相對的對車的底盤也損傷非常大。

不過車底下有洞的車子還不是最糟糕的，有些學長的車子連煞車都不靈光，得花很長的時間車才會停下來。所以每次我們出去買菜，都是在車內驚聲尖叫，每趟回家好像撿回來了一條命。另外還有一位同學連車鑰匙都沒有，每一次啟動車子，還得用三條電線互打互擦出電光擊火，車子才能啟動。

那個時候做窮學生，什麼事都做得出來，好像小命不值錢，和現在的日子實在是天壤之別。但是年輕就是本錢，想到從前的窮酸日子，無限的回憶。

紐約上州 駕照 工作

上一則

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

下一則

十七年蟬

延伸閱讀

朱利安尼生意夥伴遭控唆使外國人提供選舉獻金 已認罪

朱利安尼生意夥伴遭控唆使外國人提供選舉獻金 已認罪
速度與激情 紐約著名賽車場 玩家不能錯過

速度與激情 紐約著名賽車場 玩家不能錯過
紐約1/3市府員工未打疫苗 擴大教職員接種令

紐約1/3市府員工未打疫苗 擴大教職員接種令
8大道雜貨店 賣出take 5頭獎

8大道雜貨店 賣出take 5頭獎

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
台灣知名水彩畫家梁丹丰於6日晚間辭世，她在銘傳任教長達52年，培育無數莘莘學子，對多位知名藝術家影響深遠。（銘傳大學提供）中央社

台灣畫家梁丹丰辭世 旗袍身影永不再

2021-09-07 17:50
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況