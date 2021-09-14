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全美中文學校作文比賽／學華語的心得(中級組第二名)

李卓媛╱芝加哥慈濟人文學校

基本上我對學華語很有興趣。身為華人，我知道學習華語是一件不可避免的事。雖然曾經想放棄過，但在爸爸媽媽鼓勵之下，我很開心我現在還在學習華語的這條路上。

我學習華語的方式有以下幾種：在家裡跟爸爸媽媽講華語，看華語新聞，還有周末上中文學校。在家裡，爸爸媽媽都會要求我用華語跟他們對話，這樣不僅提高我的談話技巧，甚至可以讓爸爸媽媽糾正我的華語發音，真的是一舉兩得！除了和父母對話之外，還可以看華語新聞，一邊訓練華語聽力，一邊又可以了解華人地區的最新動態，螢幕上還有華語字幕可以閱讀，增強中文的識字能力。當然最重要的是去華語學校，在專業的中文老師教導下，可以增長知識，又可以學習更多的成語與詞彙。

學習華語的過程一度讓我很沮喪，例如筆畫太多，發音的方法跟英文完全不一樣，還有來自父母的壓力，我相信其他同學應該也是感同身受。但是請不要放棄，因為華語是中華文化的根本，我們一定要一起守護這個珍貴的文化。

最後，我很感激爸爸媽媽用心提供我學習華語的環境，過程雖然很辛苦，但值得我繼續堅持下去。

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