兒子買房簽約後就準備搬家了。從求學波士頓 到落戶華盛頓，兒子幾次搬家我們都出工出力，這一次，當然也不例外。

我們興致勃勃地打電話給兒子，自告奮勇願助一臂之力，沒想到電話那頭，兒子和媳婦連聲謝絕，「哪能再讓你們操勞呢？」 這一次搬家，家具書籍比以往更多了，他們倆能行嗎？但一聽媳婦說有個搬家團隊，我心想，難道他們請了專業的搬家公司？

到了搬家那一天，媳婦傳來了標題為「搬家樂」的一組照片，只見大卡車已經停在了新家門口，「瞧，這幾個小伙子多壯實！」 先生指著其中一張照片，我湊近一看，站在卡車旁的是兒子和他的朋友，而坐在駕駛座上對著鏡頭向我們招手的，不就是媳婦嗎？

我急忙滾動著照片，抬長沙發的兩人背影特別熟悉，「是樂團的同事，喬治和馬修，」 我對先生說，「他們都是樂手，要是傷到了手可怎麼辦呢？」 「別擔心，他們都懂得保護自己。」先生安慰我。

好不容易又等來了照片，是大功告成後在新家門前的合影，還有四雙手的特寫，看到安然無恙的手，我懸著的心才落地了。原來，這並不是他們的第一次，上個月兒子他們也幫忙喬治搬家，只不過這一次是媳婦開著租來的大卡車，指揮著團隊運作。

搬進新家了，兒子和媳婦興奮不已，忙著拆箱整理，稍事安頓後，就邀請我們到新家作客。

新家位於波托馬克河畔的阿靈頓，與首都華盛頓僅一水之隔。前幾年，阿靈頓在全美參選的兩百多個城市中脫穎而出，成為最適宜居住的城市。

從紐約 開車五、六個小時，終於到了新家，他們急不可待地和我們一起漫步街區。已近黃昏，一路上看見遛狗的、慢跑的，還有在前庭後園蒔花弄草的，鄰居們都享受著悠閒時光。與眾多社區不同的是，許多人家門前都立了一個小圖書箱，小玻璃門上貼著 「拿走一本，放回一本」，鼓勵大人小孩閱讀。依照個人喜愛「裝扮」的小圖書箱，造型各異，是社區一道亮麗的風景線。

「我們很喜歡這個社區，大家供你所能，取你所需，就說這次搬家吧，」 媳婦指的是這次搬家所需要的紙箱等，他們都是線上免費索取的，搬入新家拆箱後，他們又立即將紙箱、氣泡布和捆綁繩等送了出去。「還有贈送食物呢，前幾天，有人要外出旅遊，在網上懇請好心人上門取走冰箱裡的雞蛋 和蔬果，以免浪費。」 兒子說，「將東西分送他人，既可以減輕自己的負累，又能夠幫助他人，何樂而不為呢？」

新家的後院緊鄰三角小公園，圍繞著這塊綠地有十幾戶人家，約定俗成，每個月的第一個星期五傍晚，各家帶上拿手菜餚到公園聚餐，我們正巧趕上了。

晚風習習，鋪上桌巾的野餐桌上擺滿了食物，大人們相互交談，孩子們嬉戲玩耍，兒子和媳婦幾句簡單的自我介紹後就融入了新的社區。不一會兒，兒子的前屋主也來了，「我們的三個兒女都在這兒出生成長，這裡有眾多朋友，他們想念這裡，這不，今天又相聚了。」 雖然這社區沒有領導也無人管理，但他們都是這裡的主人，生活在自己的土地上，珍惜擁有的一切，相互了解，彼此關照，多麼美好！