一九九八年整修房子，把所有的門及窗戶全拆除下來重換雙層玻璃窗時，因為屋瓦用的材料是Cement shake，有些瓦片被工人踩壞，當時就想換新瓦。後來外子說：屋瓦使用保期未到，不漏水只幾片裂掉不礙事，這麼一拖就好幾年。

沒想到三年前，連續下了幾場冬雨，發現客廳天花板積了水起了泡，水乾後漸漸出現縫隙，每天看到它總覺很礙眼。再不換屋瓦，恐怕冬雨一來，情況會更慘。

附近的鄰居都陸續在五、六月間換了新瓦，朋友Grace在六月剛換過，因為我們兩家住得很近，房子樣式及大小也一樣。好奇打聽費用多少，她出示估價單讓我心裡有個譜。不見鋼筋水泥，全是木材，真是貴得離譜。朋友說：別忘了美國 人工很貴呢！

在她推薦下找了Los Gatos Roofing來估價，也是開出同樣價錢。我嫌貴，又找另一家公司來估價，也相差無幾。兒子建議就讓Los Gatos Roofing來做，公司大品牌又好，於是就此敲定簽了約先付一千元訂金。

說好勞工節後一個星期開工，結果拖至九月中旬仍沒音訊。外子去催，經理回電說：抱歉！實在太忙，保證十月十日會去換屋瓦。但我們早已安排十月九日出遠門度假，只好把換屋瓦監工交由兒子去處理。第一次換屋瓦時，外子和我都在上班，這次換屋瓦我們又正巧不在家。兒子拍了一百二十七張照片，從拆除至完工，一一拍下來，真是用心。

從拍下的照片，才了解它的過程，也算上了一堂課。從拆除舊屋頂，重釘木架，鋪防雨布，留通風處，加蓋新屋頂，還動用十個工人及三部工作車，一氣呵成，兩天內就完工，且屋前屋後都整理得很乾凈，兒子對工人的快速及分工合作大讚美一番。Los Gatos Roofing大公司人力足加上新配備，占了很多優勢，當然效率高，真的是一分錢一分貨。

我們住家對面，在我們出發度假的前兩天也開始動工換屋頂。一星期後我們出門回來了，還未見完工，零零星星不持續，拖了兩、三星期才完成。如果不怕工程慢，只好將就。若急驚風遇到慢郎中，只能一個勁兒跺腳，划算的買賣可能偷工減料暗藏陷阱。有些裝修公司沒有自己固定的施工隊伍，全部家當都裝在卡車上，奢談效率，無異於緣木求魚。

換屋頂最好雙方簽下合同，言明完工日期、使用材料、附加條件、保期。不同的地區、不同的房屋大小、不同的瓦片材質、估價因此而有很大的落差，一一弄清楚才不會有層出不窮的糾紛。

加州 十二月開始雨季，為防範漏水，換屋頂的人增多，生意也特別好，相對的價錢就高。很多朋友都說：怎麼這麼貴，的確是貴。若在前年，也許只一萬八千元左右，隔了兩年物價漲工資也提高，竟叫價到兩萬五千美金。疫情 後更缺人工，以兩千六百多平方英尺來計算，恐怕非增至三萬美金不可，這是一筆大數目，不能不未雨綢繆。

愈晚換新也就愈貴，該換新瓦就提早做，免得像我們一樣，心疼一下子荷包大縮水。