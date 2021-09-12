二○○一年七月，我受雇到聖馬刁市Paola女士辦的一家老人院當護理員，開始了一段極具挑戰性的特殊歷程。

挑戰來自我的服務對象：住在院裡的六位老人。他們之中，除了一位叫卡米拉的女士，其餘全是阿茲海默症患者，而且病得讓你成天苦於應對。比如，大小便不解褲子、半夜裡會爬起來閒逛、要人餵飯又不好好吃、傻勁來了還會騷擾女病友、甚至打人撓人。

為這樣的老人搞護理，對誰都是一種難以承受的考驗。天天為他們清洗褲子裡的屎尿，我曾惡心得吃不下飯，睡不好覺；無端被打倒在地，我曾抱屈垂淚。可是不久，我無意中發現一位老太太的大腿根竟有一塊被人掐成的紫塊，讓我大為驚愕。

我想，這個可憐的弱勢群體被病魔奪去了常人的理智，奪去了生活的樂趣，奪去了家庭的幸福，還得暗受折磨，他們太需要一個極有愛心的人給予溫暖，給予照顧，並恢復其做人的尊嚴。於是我決心堅持下去，以一個基督徒的全部熱忱為他們服務。

我是從拉近與老人們的感情距離入手的。我對他們說話總是和顏悅色，我從不對他們身上的騷臭表示厭惡，我耐心地趁他們不經意時一勺一勺地餵他們吃飯，三更半夜一有響動，我就爬起來以防不測……。我的努力還真的明顯增進了他們對我的親近和信賴，其後不久，我周日休息時發生的兩件事足可為證。

一次是廣東番老太太拉了一褲子屎，流得地毯上到處都是，可是她堅決不讓任何人動手處理，她說她喜歡我，要等我回院後幫她清洗。另一次是六位老人不知怎麼，全都以為老闆把我辭退了，整整一天各自直挺挺躺在床上表示抗議。等我回到院裡敲開他們的門，一個個趕緊抱住我，生怕我又走了。那一刻，我感慨萬千，暗暗發誓，此生只要我還有工作 能力，我就護理老人！

老人們對我的親近和信任，還引發了我的進一步嘗試，就是盡力與老人們進行意識上的交流，以激活他們的記憶。我用他們能聽懂的方言跟他們個別閒聊，我抓住一切機會誇他們的長處和進步，我給他們唱歌、請他們跳舞，我拿出我的水果與他們分享。

果然如有神助，幾個月後就有奇蹟逐一顯現出來。番老太太不再打人，還會自己上洗手間；來自上海的周老太太看過家裡的相冊，記起了五個孩子的乳名。最引起轟動的是牙醫菲利普的轉變，他八、九年不會講話，只知道見了什麼都當牙來拔，有天我照舊幫他解褲子大便時，他突然大叫：「No，妳是女人！」把我和老闆娘笑得眼淚都快流出來。

老人們失智 了，卻良知未泯。他們用發自心靈深處的情感對我的努力做出了肯定，讓我享受到了從未有過的樂趣。自此，我的工作勁頭更足，每天起早貪黑，不僅護理老人，還把所有的房間都擦拭得窗明几淨，並且布置了好些頗有情趣的盆景。二○○四年，我經老人們的家屬聯名推薦，被加州 選為當年對老年人作出突出貢獻的人士之一。

尤其讓我感動的是，我因搬家過遠而離開老人院後，情深入骨的老人們忘不了我，管所有後來的護理人員都叫我的名字─樹。