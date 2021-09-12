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全美中文學校作文比賽／學華語的心得(中級組第一名)

謝冠廷╱南加聖地牙哥北郡中文學校

學華語就是一個字，「苦」啊！它是一個非常困難又深奧的語文，一開始學華語我覺得又花時間，又沒用。我每天花那麼多時間來練習那些又難讀、又難寫的中文字，也不知道以後對我有什麼幫助？學了幾年後，我參加了第一個華語演講比賽，很幸運我得到了第一名，獲得十五元獎金，這讓我整個人開心了起來，才發現原來學華語還可以賺到錢！

由於我從小一直都想要一台遊戲電腦，但是我父母很傳統，他們認為打電動遊戲是很浪費金錢和時間的事情，並不贊成我買遊戲電腦。所以，我突發奇想，我可以用獎金來買我自己的遊戲電腦，也說服父母親同意我的想法。這樣我就有動力去學習華語了！

之後，我就一次一次地參加許多華語比賽，像是演講、朗誦、寫字、作文等比賽，有機會得到名次，獲得一些獎金，慢慢累積我買電腦的基金。同時，因為一次次參加比賽，我的中文程度也越來越進步，中文字彙量增加，學到許多成語、經典，甚至是中國的歷史、文化，慢慢地發現其實中文很有意思，學華語不再是一件苦差事了。

總而言之，經過多年的學華語經驗，我認為能懂得華語是個很有用的技能，能認識中國文化更是個寶貴的知識。雖然，需要很努力、花很多的時間和精神，但是「一分耕耘、一分收穫」，付出總是會有代價的。就像我參加華語比賽一樣，辛苦地準備，最後我可以賺到獎金來買我想要的電腦，這樣一點都不辛苦。這次，我發現有這個比賽的機會，我非常開心，如果我可以順利獲獎，這樣就離我的夢想就更靠近一步。

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