圖／巫嘉清

十幾年前搬家到此，後院是黃土一片，在建造庭院的葡萄藤架、小魚池、鋪草地、水泥地及矮牆後，極度喜愛水果的外子種下他心愛的各種果樹，桃、李、杏、柑、檸檬、葡萄等，各有不同的品種，洋洋大觀。不是很大的後院中細數一下，計有兩棵扁桃、一棵水蜜桃（白玉桃）、七棵不同品種的李子、一棵杏子、三棵柑桔和一棵檸檬。

北加州 今年天氣奇怪，扁桃在春天時滿樹桃花空前盛放，後來每一朵花都結成果。從來沒有看過如此繁多的小果子，熟悉果樹的朋友及自己的普通常識都告訴我，不可能不採用優生法摘掉起碼三分之二的小果子，一來才不會長大壓斷枝枒，二來不會滿樹都是養分不足長不大的乾小桃子。於是為了將來有好桃子吃，我第一次扮演主宰生死的角色，一邊剪摘一邊難過，心想算了就做一次吧。

但過不久，果子長大了點，還是太多太重，只好又繼續重複一次次選擇丟棄存留，請外子動用了很多長棍子支撐紮實，樹枝才不會折斷。

於是，桃子便一叢叢地掛得滿樹都是，好漂亮，帶來親友們的讚賞照相。

想不到的是它們熟得太快，一下子就掉在地上，收成下來的如果不迅速吃完，一兩天就會變爛變壞，因此帶來不少麻煩與壓力。採下送親友們的，不馬上送出便會作廢，很無可奈何！

幸好扁桃吃完後，各種不同成熟期的李子紛紛出籠，收成時都有親友們紛紛來採拿分享，特別是那顆「聖塔露沙李子」又香又甜又多汁，喜歡吃硬爽的會早採，留在樹上等熟軟的也悉聽尊便，這李子樹的果子是外子及親友們的至愛，一起享用，沒有浪費。

最後白玉桃跟著上場，我認為它們最是桃中珍品，甜香多汁，是我最偏愛的。成熟期的這些日子，我們已經和各路空中人馬分享這些上帝的祝福，天天都發現很多被鳥兒嘗鮮一兩口便放棄的果實。

前幾天我到後院去採剩下的白玉桃，看到讓我驚喜不已的畫面，從來沒有見過被吃得這麼漂亮的桃子，好像是雕刻的花朵一樣。來我們後院吃各種水果的鳥類很多，我們不知道誰是這麼高水準的藝術家？我把照片放上臉書 與朋友們分享，大家都紛紛參加意見驚嘆造物者的神奇，連小鳥都可以有令人驚喜的傑作，真好！