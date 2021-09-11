全美中文學校作文比賽／學華語的心得(高級組第三名)

我的爸爸媽媽來自台灣 ，華語是我們家共同的語言，對我來說，講華語是跟我家人親近的工具，因此我從小就想把華語學好。為了學好華語，我每個周末都去上中文學校，即使到了高中，我仍然孜孜不倦學華語。

另一個讓我持之以恆學華語文的原因是，可以和台灣的外公外婆溝通，學好華語除了能和台灣家人暢所欲言外，每次回台灣也都能隨心所欲地外出活動，像是我能自己搭公車坐捷運。

還記得有一次在等公車時，有個老婆婆過來問我：「這公車有到榮總嗎？」我很高興地回答她說：「有！」老婆婆開心地跟我說：「謝謝！」原來老婆婆要到榮總看病，但不知道要坐幾號公車。沒想到學這麼多年的華語，在關鍵時刻真的派上用場了！當時，因為我會華語而幫助了人，我的心情是非常激動而且充滿成就感的！

至於如何能在美國 維持良好的華語能力，我自己的心得是，善用通訊軟體練習。現在手機都有方便的通訊軟體，非常適合來練習華語，像我經常傳送華語訊息給台灣的外婆和表弟，根據我的經驗，這是非常有效的練習閱讀華語的方式，尤其如果和台灣家人有良好的互動，就有強大的動力去閱讀華語訊息！

除此，學好華語讓我在美國文化和中華文化中做一個很好的橋梁，例如我們班有很多中國 新移民的同學，他們英文不好，我願意主動幫他們做翻譯，我也和美國本土同學說，我們不要歧視英文不好的同學，我們應該要幫助他們才是。此外，我也希望用我華語和英語雙語的力量，讓大家不再對華人有誤解和仇恨，讓大家在這艱鉅的時刻，一起共度防疫的難關。