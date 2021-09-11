幾個月前的一天，我接到對門鄰居的電話，說她在跨出浴缸時滑了一跤，右手腕疼痛極了，顯然受傷不輕，要求我帶她去醫院。我們到了急診室，經醫生診斷結果是骨折，需要上石膏固定。

在復元期間，她考慮到為避免後患，決定康復後，首要之事就是將家裡的浴缸改裝成無需跨越的安全設施，直接經由一扇齊腰的小門步入進出淋浴或坐浴，確實很適合長者或行動不方便的人使用。

疫情 爆發前一年，友人的媳婦在家中下樓時不慎踩空，摔倒在磁磚地上，把膝蓋骨撞碎裂了，經過手術後，幾近動彈不得，必須困居在家休養。由於事情發生得突然，友人隨即趕去幫忙照料兒子一家三口。忙忙碌碌幾個月下來，她已疲憊不堪，尤其每日必須上下樓無數次，膝蓋漸感吃力不說，又小心翼翼地怕摔跤，可謂身心俱乏，卻又不便對兒媳直說，深感無奈。

她說幾年前在退休 後，因考慮到自己年事已高，擔心摔跤，於是變賣了原來的兩層樓房，在改換居住平房後，這些年來生活頗為安適自在。未料媳婦這一摔跤，她暫移居兒子家的樓屋重作馮婦，真有力不從心之憾，不禁感慨歲月不饒人。

常言道長者最怕摔倒，老人上下樓梯已不再俐落，更遑論膝蓋骨也漸退化了，是經不起摔跤的。每聞朋友跌倒摔傷，總不免為居住樓房的年老長者捏把冷汗。基於安全考量，有些人已從樓房換居平屋，也有直接住進老人公寓的。

在逐漸邁入老年後，由於兒女已成家，家中人口驟減，生活趨向簡化，不想多花時間在照顧房子的内外，為了刪繁就簡，因此捨棄住慣了大屋的舒適，寧可選擇居住較小的平房或是公寓者有之。

如今老人獨立居住者多，在與兒女互動之餘，更能享受獨居的自由及清閒。老友列可夫婦在三兒女皆成家獨立後，便開始籌畫他們一直嚮往的都市生活。於是從郊區的五臥室樓房，遷居於市中心公寓大樓第十四層的一個單位，儼然居高臨下。在走進他們的家門後，呈現眼前的是一面大幅度的全景窗，面對的海灣美景盡收眼底，正值春夏間，海面上白帆點點與天上朵朵白雲相映成輝，宛如一幅自然的活畫作。

他們的公寓雖僅有一臥房，卻有寬敞的客廳、廚房及餐廳；因居處交通方便，公園、商店、餐館、球場、博物館 、歌劇院皆近在咫尺，或搭乘短程公車即可到達，因此他們只留下一部車停放地下停車場代步。

當兒孫來探望時，便安排他們住在大樓特別為住戶訪客保留的幾個單位，只要事先預約，便可供兒女及家人朋友住宿，無須外宿旅館。在同一大樓內，搭乘電梯上下，既互不相擾，又隨時可以相聚。他們倆十分享受如此逍遙自在又方便的老年安樂居！