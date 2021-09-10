紐約的夏天雖比不上南方熱，但要是連續幾天曝曬，溫度也會升至華氏九十度以上。有時濕度達到百分之七十、八十，讓人感覺皮膚表面黏膩，毛孔彷彿被堵塞，那種悶熱更難受。

為逃避暑熱，往年夏季我家總去海邊避暑勝地一兩次。通常是早上出發，中午到達，吃完午飯正好是下午一兩點，烈日當頭，海灘上一覽無餘，除了遮陽傘再沒有遮蔽物，實在沒有勇氣光胳膊露腿去海灘，只能在清涼的旅館 睡一下午。

離開時，本來可以黃昏才上路，但是午後看一眼陽光燦爛的海濱，還是敗給了太陽的威力，最後捨棄半天假期，提前收拾行裝，早早打道回府。

比起城裡，海岸線氣候多變，降溫幅度大，有時趕上颱風或暴雨，被堵在旅館出不去；有時遭遇寒流突襲，天氣驟冷，衣服帶得不夠，凍得瑟瑟發抖，最後還是逃回家才緩過勁來。

所以，暑假出行難保不變生不測，遇上冰火兩重天，度假就成了雞肋。要想安穩踏實少受罪，酷暑炎夏還是待在家裡更保險。然而，在家如何消暑避熱，也是有講究的。

我以前住在中國的「火爐」地區，那一帶夏季有兩個月被副熱帶高氣壓帶控制，白天氣溫至少攝氏三十五度，最熱時高溫 能達攝氏四十度。從七月開始，整天一臉一身油汗，做什麼都提不起精神，防暑納涼成了第一要務。

大清早，趁著涼快，老爸老媽去菜市場買了菜再去上班。我放假在家，會熬上一鍋稀飯留待晚上吃，煮一鍋綠豆湯當冷飲。到了下午，驕陽似火，除非有萬不得已的要緊事，午後一律避免外出。最熱時，父母單位會放高溫假，十二點下了班就不用再工作 。吃完午飯，全家鑽進空調房，鋪一地席子，看電視、下棋、打牌、讀書，玩夠了，眼睛一閉進入夢鄉，任你睡到自然醒。

稍晚，爸媽出去買一些饅頭、包子、滷肉之類的現成食物，我最盼那配送一小袋滷汁的鹹水鴨。再拍兩根黃瓜涼拌、切幾個鹹鴨蛋，或者是西紅柿撒白糖、小蔥拌豆腐，盡量不開火就把晚飯解決了。

鹹水鴨是本地人夏天常吃的肉食，鴨子的脂肪在滷煮時大多溶解在湯裡，特別適合冷吃，可以補充蛋白質和鹽分，而那鹹津津的鴨肉很配稀飯。沒吃完的鹹水鴨，第二天中午連肉帶汁用來燒毛豆、茭白或冬瓜，好味道被吸收到菜蔬裡，也省得切肉炒肉絲了。

晚飯前關了空調，讓辛苦工作幾個小時的空調君休息一下，開窗開門給房間通風換氣。

這時外面比家裡涼快得多，被圈在家大半天的人們會出去散步乘涼，舒筋活骨。我總覺得，夏夜的街景就是一副活生生的太平盛世、良辰美景圖。

散步回來，把鎮在水裡的西瓜切了，一邊吃西瓜一邊看明天的天氣預報，明日仍高溫，坦然地繼續回到空調房，理直氣壯地休閒娛樂、享受生活。

久而久之，覺得這樣的日子也挺愜意。天氣這麼熱，什麼都做不了，一天大部分時間被「囚禁」在空調房，與其煩躁鬱悶，不如索性把酷暑之時當成難得的假期，徹底放下一切，平時沒空看的閒書拿來看看，睏了痛痛快快睡一大覺，餓了出去買點方便營養的簡餐，休假不就是這樣的嗎？

現在，我不會再策畫夏天的旅行。有道是，心靜自然涼，人要是放鬆了，空調房裡一樣可以度假。