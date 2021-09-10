全美中文學校作文比賽／學華語的心得(高級組第三名)

我在台灣 出生長大，直到六歲跟爸爸媽媽移民來美國 。媽媽常常提醒我們不能放棄學習華語，因為華語是我們的母語，所以她很努力用各種方式讓我們不要把華語忘掉。我們不但在家裡說華語，而且放假的時候，媽媽還會用台灣中文課本教我們。此外，回台灣探親的時候，我會和爺爺奶奶看台灣連續劇，讓我能更了解「台式中文」。因為媽媽的堅持，所以我到現在還一直努力學華語。

當我七年級的時候，因為第二外語的需要，所以我開始去中文學校讀學分班。上中文學校的時候，因為有同學一起學習，所以很有趣。但更有趣的是，我發現中國有些詞語跟文法和台灣的用法很不一樣。比如在中文學校的課本裡會強調「適合」跟「合適」這兩個詞的不同，但在台灣好像沒有太大的區別。另外還有各種量詞也很不一樣，例如，台灣人會說「一碗湯」，但是中文學校的課本裡就說「一個湯」。

不但如此，在中文學校我了解了很多中華文化，讓我更能理解華人 的行為和想法。比如，我們有一課教了「虎媽」這個概念。很多人都認為父母逼迫小孩上很多才藝課以及追求好成績是不對的，剛開始我也不理解為什麼有些家長不顧孩子的想法，堅持著自己要他們做的事情，寧願犧牲自己跟孩子的好關係。雖然我還是不認同這種教育方式，但是現在的我已經可以理解華人父母望子成龍、望女成鳳的想法。

除了這個以外，在我學華語的過程中，我還發現很多漢字都是有故事的。像羽毛的「羽」長得像兩根羽毛，「木」長得像樹幹，「森林」又長得像很多樹在一起。這些發現讓我覺得學華語是一件有趣的事情。

此外，中文學校跟美國學校的學習氛圍也有很大的不同。中文學校的老師比較一板一眼，也比較少鼓勵小孩，作業比較多，而且常常考試。相形之下，美國學校的老師比較多笑容，比較喜歡開玩笑，也常常鼓勵小孩。雖然他們也會出很多作業和考試，不過上課的時候，常常會讓我們用玩遊戲的方式來學習，整個教室氣氛比較輕鬆。雖然如此，我有感受到我的中文老師非常愛我們，所以我想這只是每個老師表達「愛」的方式不一樣。

特別值得一提的是，每年到了中文學校慶祝春節的時候，很多人會穿上唐裝跟旗袍，再加上各種傳統文化的表演，讓我好像回到台灣過新年一樣，感覺很溫暖。

我覺得學華語不容易，不過我還是很開心我堅持到現在，因為華語是世界上最多人使用的語言，也是我生命中很重要的一部分。雖然學華語讓我必須犧牲假日去中文學校上課，不過我學到了很多關於我祖先的故事還有歷史的軌跡，也在中文學校交了很多好朋友。現在我只有在家裡跟中文學校說華語，但我相信在不久的將來，我可以用華語去服事別人，也可以將中華文化傳承給下一代，還可以讓中華文化被更多人接納與認同。