我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

毛瓜樂

賞花閑人

記得在新冠疫情發生前，有天走進中國城一家大型超市，只見各種素菜瓜果五顏六色，好不豐盛，幾乎想要買什麼中國菜都有。

我站在一堆毛瓜（又叫櫛瓜、小冬瓜）的前面，想挑選兩條回家做菜，但真是不懂要挑什麼樣子的，看來看去，看了再看，也看不出什麼所以然來。

忽然來了兩位樣子十分能幹的中老年婦人結伴而行。只見她們手腳麻利，一下子就各自揀了兩個毛瓜，裝進透明的塑膠紙袋裡。我急忙盯著她們看，發現那四個被選上的毛瓜，都是又矮又胖、顏色潤綠。

知道了！知道了！事無巨細，活到老，學到老，的確是種可喜的經驗。於是回到毛瓜攤上，想要照著她們的樣兒，也選兩個上好毛瓜回家做菜。只見多半的毛瓜都是瘦長的。

這時，一個很年輕又很健康，看來像是才新婚不久的女子，忽然自動把一個毛瓜交到我手中，帶著輕微的福州口音說：「這個瓜好。」我一看果然是又矮又胖、顏色潤綠。「這瓜一定鮮嫩好吃，謝謝你！」我說。

「你看，」她指著還殘留在瓜頂的黑褐色瓜花說：「花蒂都還留著呢，還有，瓜皮上有許多密密的細毛，這樣的毛瓜才年輕。毛瓜要是老了，毛就變少了。」「啊呀，毛瓜也和人一樣呢。人一老，頭髮不也就變少了嗎！」我樂得笑了起來。「你真逗！」她也笑了起來。

現在這家大超市已經關門了。自去年初新冠病毒蔓延，瘟疫傳染性強，對長者尤其危險，我已很久一段時間沒有去任何超市買菜了。在漫長的一年多，食物都是用網購，近時才開始親身進超市，但都是戴著口罩，而且匆匆買了就走，絕不敢在店內多逗留，也碰不到當年買瓜菜時的樂趣了。

中國 疫情 口罩

上一則

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

下一則

童年時的露營

延伸閱讀

點亮中國城 搶在中秋節前掛燈

點亮中國城 搶在中秋節前掛燈
奇葩手遊…得了痔瘡只能等死？玩家懞了

奇葩手遊…得了痔瘡只能等死？玩家懞了
人心比「痔瘡」可怕？遊戲躲審查 超怪異對話網笑翻

人心比「痔瘡」可怕？遊戲躲審查 超怪異對話網笑翻
1887年聖荷西中國城大火 李嘉音開講不為人知的故事

1887年聖荷西中國城大火 李嘉音開講不為人知的故事

熱門新聞

台灣知名水彩畫家梁丹丰於6日晚間辭世，她在銘傳任教長達52年，培育無數莘莘學子，對多位知名藝術家影響深遠。（銘傳大學提供）中央社

台灣畫家梁丹丰辭世 旗袍身影永不再

2021-09-07 17:50

遺傳真奇妙

2021-09-05 03:02
吳孟芸／圖

我父親那一輩的夢

2021-09-05 03:02
林崇漢∕圖

科技人的武俠夢

2021-09-04 05:02
馬康喆18歲那年美國畫家協會最年輕的會員榮譽。（圖：吳蘭華提供）

連獲美油畫大獎 21歲台裔青年馬康喆 想畫台灣東海岸

2021-09-03 23:28
可樂王∕圖

興中戲院

2021-09-03 03:02

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？