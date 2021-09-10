記得在新冠疫情 發生前，有天走進中國 城一家大型超市，只見各種素菜瓜果五顏六色，好不豐盛，幾乎想要買什麼中國菜都有。

我站在一堆毛瓜（又叫櫛瓜、小冬瓜）的前面，想挑選兩條回家做菜，但真是不懂要挑什麼樣子的，看來看去，看了再看，也看不出什麼所以然來。

忽然來了兩位樣子十分能幹的中老年婦人結伴而行。只見她們手腳麻利，一下子就各自揀了兩個毛瓜，裝進透明的塑膠紙袋裡。我急忙盯著她們看，發現那四個被選上的毛瓜，都是又矮又胖、顏色潤綠。

知道了！知道了！事無巨細，活到老，學到老，的確是種可喜的經驗。於是回到毛瓜攤上，想要照著她們的樣兒，也選兩個上好毛瓜回家做菜。只見多半的毛瓜都是瘦長的。

這時，一個很年輕又很健康，看來像是才新婚不久的女子，忽然自動把一個毛瓜交到我手中，帶著輕微的福州口音說：「這個瓜好。」我一看果然是又矮又胖、顏色潤綠。「這瓜一定鮮嫩好吃，謝謝你！」我說。

「你看，」她指著還殘留在瓜頂的黑褐色瓜花說：「花蒂都還留著呢，還有，瓜皮上有許多密密的細毛，這樣的毛瓜才年輕。毛瓜要是老了，毛就變少了。」「啊呀，毛瓜也和人一樣呢。人一老，頭髮不也就變少了嗎！」我樂得笑了起來。「你真逗！」她也笑了起來。

現在這家大超市已經關門了。自去年初新冠病毒蔓延，瘟疫傳染性強，對長者尤其危險，我已很久一段時間沒有去任何超市買菜了。在漫長的一年多，食物都是用網購，近時才開始親身進超市，但都是戴著口罩 ，而且匆匆買了就走，絕不敢在店內多逗留，也碰不到當年買瓜菜時的樂趣了。