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半畝園裡忙中樂

一粟

新冠疫情期間，老伴和我謹遵非必要不外出的居家令，成天活動於占地半英畝的家園。為勞動筋骨、美化庭院、平添生活情趣，我倆同心協力地打造咱家「半畝園」，讓汗水與笑語聲融入生活點滴中。

老伴素愛種瓜果與時蔬，我鍾情蒔花弄草。因考量年齡與體力，我倆菜圃裡的農作物主要是以易種、好吃、少病蟲害的菜蔬與瓜果為主，如：山藥、枸杞、川七、紅蔥頭、青蔥、地瓜葉、明日葉、九層塔、薄荷、覆盆子、番茄、多種豆類和瓜類等；花圃裡的花卉則偏好多年生、花期長、色樣多、易生長、好修剪者居多，如：鬱金香、紫藤、芍藥、杜鵑、玫瑰、孤挺花、鳶尾花、繡球花、劍蘭、萱草等。

在美東，當鬱金香、紅蔥頭、韭菜迫不及待地從尚未完全融雪的草地領先探出頭時，使人知曉春神來臨！老伴和我開始園中的翻土與整地、移植株苗於菜圃與花圃、施肥、拔野草、除蟲害、澆水等，辛勤地經營家園。

清晨，我在後院露台甲板上做拉筋功、健身操；老伴則繞著後院四周快步行走。

巡園時，我倆時常驚喜地發現：隱藏在叢林間的鳥巢有嗷嗷待哺的雛鳥，覆蓋在繁茂綠葉下冒出首粒的幼嫩瓜，依附在樹幹上棕色的蟬蛻，跳躍在枝頭上的珍奇異鳥，棲息在高樹上蓄勢待發的老鷹，寒冬雨後橫臥在天際的一道彩虹等奇景。每次，我倆盡速地將這些大自然與萬物同體的景象珍藏在手機內。

花團錦簇的花園，欣欣向榮的農作物，「耕耘與收穫」帶給我倆成就感。今夏四季豆豐收，除分享友人外，藤上成串的豆子仍不斷地冒出，憶起在台時母親做的四季豆拌肉餡的包子和水餃，使我及時將四季豆做最佳的處理，多餘的包子和水餃則冷凍待日後享用。炒青菜、山藥枸杞排骨湯、川七蒸蛋，成為我倆餐桌上的美味佳餚。

老伴和我喜愛徜徉在露台甲板上享受金秋暖陽，偶爾可聽到生長在露台邊五彩繽紛的鳳仙花「噗」聲，那是它成熟的籽莢爆裂而彈出種子的聲音，這使我憶起兒時與玩伴們摘鳳仙花染指甲的往事，不禁莞爾！

我倆更愛放眼望去後院結實纍纍的瓜架與果樹。我自幼即夢想日後的家要有許多果樹，如今美夢成真，咱家園中有櫻桃、梨子、柿子、蘋果樹。深秋，我倆忙於將菜圃的成果秋收冬藏，揮汗清掃園中成堆的落葉與枯枝。

不久，大地被一片耀眼銀光白雪覆蓋，僅蒼勁翠綠的松柏仍傲立在園中。

此時，我倆在室內閱讀、練二胡、聽音樂、觀賞大小盆栽中色彩相異的蟹爪蘭爭奇鬥艷。閒暇時，從手機中揀選「半畝園」的春、夏、秋、冬怡人圖片與語音影像，做設計網頁的素材，使家園的自然景色與藝術相映生輝。至今近兩年的疫期間，「半畝園」使老伴和我回歸自然，過著恬淡、閒適、平和、質樸的生活，人生能如此頤養天年，夫復何求？

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