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回憶之樂

久彌

人們都不喜歡老，凡與老有關的人、事、物，多被冠上負面的印象。其中尤以老人愛回憶過往最為人詬病。年輕人尤其不喜歡聽老人說他們的當年勇，因為在不同的時空下，那些既往對年輕人意義不大。老人實應深以為戒，不要在年輕人面前喋喋不休。

可是有很多事情在身處其境的當時，因經驗、情緒等因素的影響，反而是「只是當時已惘然」的，事過境遷，以一種半旁觀的心境再回顧，則酸甜苦辣反而分外真切。所以若和自己同輩的人同溫往事，那就完全不同了。試看退休後，風起雲湧的同學會，大家再聚首暢談當年考試的成敗、鬼混的得失，無論是好是糗，一律都變成津津樂道的趣事，回憶之樂就不言可喻了。

雖說獨樂樂，不如眾樂樂，且看有豐功偉業的人，寫回憶錄或自傳，雖可說是為參與國家社會所發生的大事，留個第一手紀錄，但我想一大部分是在享受寫作過程中，得以重溫此生叱吒風雲，舉足輕重的經歷之樂。所識友人中，也不乏小有成就、自我感覺良好者，熱中寫回憶錄，想必也是因在寫作時所得的自我陶然之樂。

就算庸碌如我，疫情宅家，得空時，把早年的相簿拿出來，看看父母親當年的容顏，想他們維持這個家，為我們籌衣食、學費的種種辛苦，和破費張羅全家一起出遊的歡樂，就益增思念；兄弟姊妹間嬉笑打鬧一路走來的樣子，也彌覺手足情真。

或再看看孩子們的成長過程，當年他們小時，也許因為自己忙事業等，並沒有特別去欣賞他們，好像也沒覺得他們有那麼可愛。可是現在，再看他們的照片，配以回想，就覺得他們真是可愛得很，而慢慢品味一段早年未充分領略的甜蜜時光。

當然最甜蜜的是初見天人似的她，那時是有些惘然的，现在回看當年照片，依然不勝驚嘆自己是如何贏得芳心的，而半個世紀的風風雨雨，織就的感情大網已深深把我們裹成不可分割的一體。

回憶雖不是如古人說的刻意自省，但也很自然地會發覺自己早年待人處事確有很多欠考慮、不周延之處，甚至即使笑謔，也有流於尖酸傷人的不該，這時就會有往者不可諫的歉意，和來者猶可追的改進。作個寬容溫厚的老人，未嘗不是回憶之樂的一個額外收穫。

人生只有一次，無論好壞都絕對無法重來或再來一次，而這無可取代的唯一，如果是甜則不妨再細細品味，如是苦則慶幸已成既往，更可以自己克服艱苦的毅力為傲，並藉此把餘年活得更好，那又何樂不為呢！

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