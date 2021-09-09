全美中文學校作文比賽／學華語的心得(高級組第二名)

我小時候回台灣時，爺爺喜歡帶我去夜市走走。在高雄街上有許多檳榔攤，一個接著一個，取的都是很有趣的名字，像小白兔檳榔和你福氣檳榔。我不認識的字都會問爺爺，好奇心讓我認識很多中文字，從日常生活學中文比較有趣，而且永遠不會忘記。

如果可以當一天皇帝，那該有多好？前年夏天我去巴爾的摩參加全美中文多媒體比賽，我扮演的是乾隆皇帝。紀曉嵐送給和珅「竹苞」兩個字，其實是罵和珅一家人「個個草包」。紀曉嵐編四庫全書時，說乾隆是老頭子，其實是讚美，他的機智讓皇帝心服口服。同樣的中文字可以稱讚一個人也可以罵人，竟然沒有用到任何髒話。把成語和歷史融入起來，我感受到華語獨特的幽默感。

我參加過很多次華語演講及朗讀比賽。有了許多年的經驗，華語要注意聲調和捲舌才能念得字正腔圓，這是和英語完全不同的。兩年前，參加母親節 華語朗讀比賽，令我留下了很深的印象。「孝順」的道理實在很難用英語表達出來，媽媽聽了我的朗誦，感動地流眼淚。

幾年前，很幸運的，我有機會參加了全美成語和文化常識比賽，讓我更深入了解中國 的五大節日和習俗，還有造紙、指南針等偉大的發明。中國有許多聰明的童玩，像是魯班鎖和華容道，讓我很佩服古人的智慧，我也樂在其中，覺得認識中華文化很有成就感。我的名字中，爸爸幫我取的「雅」，就是從詩經而來的。

我從小學三年級開始學習書法 ，老師常常要我們寫唐詩。中文博大精深，一個字有篆隸楷行草五種字體，一首詩在宣紙展開就是天地，加上潑墨山水就能成為一件藝術品。王羲之醉酒時寫出不朽的蘭亭序，和朋友一起喝酒可以寫出這麼棒的書法，真是太不可思議了。

華語柳暗花明，我相信還有更多驚喜藏在未來的學習裡。我想和王之渙「登鸛雀樓」一樣，欲窮千里目，更上一層樓。