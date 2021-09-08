很多人不過生日，他們說生日是母難日，母親生產時受了天大的痛苦，生日那天要默默地靜心感謝母親，而不是歡樂慶祝，這個理論太悲傷了。

在我的娘家，每當我們姊弟妹生日，媽媽都會替我們高高興興過生日。因為爸爸當飛行員的薪水不多，我們還得加上媽媽在屏東郵局當會計的薪水，才能過得衣食無憂，但也沒有太多閒錢給孩子們過生日。所以媽媽給我們過生日的方法，就是生日那天早上，壽星可以吃兩個白水煮蛋，代表圓圓滿滿，一百分。然後當天晚上全家人的晚餐就是吃長壽麵條，要小心地把一根一根長長的麵條挑起來吃，不要把它挑斷，壽星才可以長壽。全家一起唏哩呼嚕地吃長壽麵，是我小時候過生日溫暖的回憶。

自從結婚以後，每年我的生日都是先生幫我一起過的。不過因為我從小就是過農曆的生日，在美國 ，農曆的日子還不容易查到。要不是我每年從華人超市 及華資銀行拿到附有農曆日期的日曆，先生和兒子根本不知道哪天才是我的生日。所以我過生日前，事先都要再三提醒家人我的「華誕」快到了，督促他們及早準備，屆時才可以全家開心地慶祝我的生日。

兒子們都是在美國出生的，我替他們過生日的方法，也是吃長壽麵、兩個雞蛋 ，不過我還加上滷豬腳。這是因為我在台灣南部長大，受到南部喜慶避邪都吃滷豬腳習俗的影響，而且先生喜歡吃我做的滷豬腳，因此我們家就多加了這一樣慶生的項目，兒子們也都習慣了。他們各自成家後，每逢他們生日，即使媳婦有安排生日派對，他們還是一定會回家和爸媽吃一頓雞蛋、滷豬腳和長壽麵，以維持這個溫馨的傳統，叫我很安慰。

這個月是小兒子不惑之年，在我們家這是件大事，可惜先生三年前走了，只好由我代表他替兒子慶生了。大兒子已經訂好了餐館，要替弟弟做壽。二媳婦是洋人，知道家裡有吃豬腳蛋壽麵的習慣，事先特別打電話來問我，計畫什麼時候叫他們回家來吃壽麵。我就把想了很久的計畫告訴她，並且請她代為保密，以及充分配合。洋媳婦聽了，大笑不止，並且高興地答應屆時一定全力配合。

兒子生日是禮拜六，我告訴他，我禮拜五晚上要去他家住，並且帶去煮好的壽麵餐，禮拜六我們一起吃完壽麵我才回家，這樣他們白天可以去參加朋友替他開的生日派對，晚上我們全家再一起去餐廳吃飯。

禮拜五晚上，我特別把鬧鐘訂在早上六點，隔天醒來後，悄悄地到廚房把壽麵餐全部加熱準備好。

等到七點五分整，也就是小兒子出生的時刻，我用力地去敲打兒子和媳婦的臥房門，並且大聲地叫他們起床。兒子嚇了一大跳說：「媽媽，出了什麼事？」我笑著說：「四十年前的今日你吵醒了我，所以我也要在這個時候叫醒你，出來吃壽麵吧。」洋媳婦和我開心地笑了起來，小兒子才知道我們婆媳早就計畫好了。

我們母子婆媳三人，在早上七點多吃了一頓豐盛的壽麵餐，小兒子睡眼惺忪地說他一輩子都不會忘記他四十歲生日那天，媽媽把他一大早叫起來吃壽麵的趣事。真好，我的目的達到了。