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全美中文學校作文比賽／學華語的心得(高級組第一名)

林楷晞╱密西根Michigan Chinese School

我記得幼稚園和一年級剛開始上中文學校的前兩年，每次到了周五晚上就開始渾身不對勁。到了周六，症狀就會加重到一把鼻涕一把眼淚。原本每個可以吃喝玩樂的快樂周末，被中文學校活生生地奪走了一半，不僅如此，課本簡直是有字天書，注音符號根本是外星文，下課回家以後還有做不完的功課。難道學華語是我快樂人生中最大的挑戰嗎？

媽媽耐心地告訴我，你正走進一座寶山裡，千萬別空手而回。於此同時，我懵懵懂懂地跟同學們報名參加了學校的演講比賽，這過程改變了我對學華語的想法。比賽中，各路高手在舞台上以中文揮灑出篇篇精采的故事。我不禁自問，沒有紮實的中文基礎，怎能展現如此動人的文化蘊涵？

我這才理解到，語文正是承載中華文化的最佳平台。只有一步一腳印打好根基，才能體會我們數千年深厚的文化精髓。這些點點滴滴讓我帶著不同的心情來學習華語，努力耕耘，期盼收穫。慢慢的，外星文變成學習華語的扶梯，天書也昇華成有趣的中華文化。

我即將升上十一年級，這一年將是我高中生涯最繁忙的一年，我很慶幸自己在過去的十一年盡了我最大的努力學習華語，過去犧牲的每個周末，現在回頭想想一切都是值得的。感念於中文學校一路以來提供給我這良好的學習環境，我也想回饋給學弟學妹和家長，學華語沒有捷徑，一點一滴的累積加上恆心和毅力，不斷耕耘，必有收穫。

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